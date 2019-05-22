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法網／膝傷退賽後現身練球 小威減重再出發

2019-05-22 14:46聯合報 記者林宋以情╱即時報導

小威現身法網球場練習，法網官方新聞也對小威復出再戰相當樂觀。 美聯社
小威現身法網球場練習，法網官方新聞也對小威復出再戰相當樂觀。 美聯社
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上周在馬網賽打了一場就因左膝傷勢退賽，美國球后小威廉絲（Serena Williams）昨日在教練莫拉托魯（Patrick Mouratoglou）和團隊陪同下，現身法網球場練習，法網官方新聞也對小威復出再戰相當樂觀。

生涯獲得23座大賽女單冠軍，37歲的小威在去年產後拿下兩座大賽亞軍，但本季因傷打打停停。她在羅馬賽前才因左膝休息近兩個月，在羅馬復出後，首戰拍退瑞典派特森（Rebecca Peterson），再度因舊傷退賽，也讓法網出賽存疑。

小威昨日現身羅蘭·加洛斯球場，不僅在中央球場（Philippe-Chatrier Court）練球，也在剛完工擁有5000席座位的全新球場西蒙娜-馬修球場（Simonne-Mathieu Court）亮相揮拍，顯得神清氣爽。

尋求產後首座大賽冠軍的小威，透露正在控制飲食，盼能維持體態，但不犧牲爆發力，且加強體能，她的身型也比澳網纖細。小威表示，吃素簡直是惡夢，「但辛苦努力看得見成效，也控制我的卡路里攝取，尤其在調養膝傷的狀態下，我對自己能夠達成也有些訝異。」

儘管小威有傷在身，不過看在同胞好手凱絲（Madison Keys）眼中，對小威而言沒有什麼不可能，「她是籤表上無法忽略的對手，不管是何時何地，她都可能會拿下冠軍。小威就是小威，她能打下這麼多后冠，必定是有原因的。」

小威廉絲法網

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