親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

破天荒！民進黨中執會討論總統初選議案 開放直播

運動筆記從來不運動到突然跑山路 只因為一句話那些年 我們一起騙的照片
健行筆記【雪劍縱走Day2】翠池 -- 油婆蘭營地20190513一日玉北來回賞杜鵑
NBA賽事精華- 公鹿 vs. 暴龍 (5月22日)今日最佳球員- Kyle Lowry (5月22日)

蘇迪曼盃／周天成退李東根 對南韓率先聽牌

2019-05-22 14:24聯合報 記者林宋以情╱即時報導

蘇迪曼盃C組小組賽，中華隊第三點由「一哥」周天成提拍上陣，花了55分鐘，以21：...
蘇迪曼盃C組小組賽，中華隊第三點由「一哥」周天成提拍上陣，花了55分鐘，以21：12、21：17直落二拍退世界排名26的李東根，為中華隊搶下2：1聽牌優勢。 圖／中華民國羽球協會提供(資料照)
分享

蘇迪曼盃C組小組賽中華隊的第二戰對上南韓，「世界球后」戴資穎在22日稍早的第二點女單賽， 以三局不敵南韓安世英，與南韓戰成平手；之後第三點由「一哥」周天成提拍上陣，花了55分鐘，以21：12、21：17直落二拍退世界排名26的李東根，為中華隊搶下2：1聽牌優勢。

周天成過去與李東根五度交手， 以三勝兩負稍占上風，這場開賽即取得領先，14：11後連下5分，局末再打出小高潮連得4分，21：12收下首局。

周天成的球路變化莫測，讓李東根難以招架，小天在次局取得6：1領先，並多次打到李東根跪地撲救不及。

技術暫停後李根東回敬6：1攻勢超前，雙方在網前較勁，小天連拿5分要回領先，再度掌握比賽節奏。賽末周天成運用速度變化，將李東根打趴在地，並逼出4個賽末點，最終以21：17拍下勝利。

攸關C組龍頭之爭，今日迎戰南韓我國先由李洋／王齊麟打頭陣，以直落二拍退催率圭／徐承宰，戴資穎則以21：14、18：21、16：21飲恨南韓17歲「天才少女」安世英， 並被成一平，周天成在第三點勝出後，在第4、5點的女雙、混雙分別派出張淨惠／楊景惇、曾敏豪／謝沛珊，盼能為中華隊搶下勝利。

周天成中華隊戴資穎

相關新聞

蘇迪曼盃／韓17歲天才少女 爆冷逆轉戴資穎

2019-05-22 13:08

法網／膝傷退賽後現身練球 小威減重再出發

2019-05-22 14:46

網球／溫布頓恐缺席單打 墨瑞計畫先拚雙打

2019-05-22 11:24

手球／台灣首辦U20挑戰賽 中華女將「很青」

2019-05-22 00:10

南京挑戰賽／陳奎儒對決偶像 跨進奧運再等等

2019-05-21 23:55

高球／阿美族少年異軍突起 與隊友競爭求進步

2019-05-21 21:58

高球／兆豐全國業餘賽 洪昭鑫首輪67桿領先

2019-05-21 21:48

高球／四大賽集滿亞軍 強森只能苦笑以對

2019-05-21 18:51

因為愛舞所聚「范范」快閃跳ZUMBA

2019-05-21 17:35

手球／IHF獎盃挑戰賽台灣首辦 U20女將跳級打怪

2019-05-21 16:17

中山工商獲5人制足球聯賽奪冠 民雄農工四連霸夢碎

2019-05-21 12:10

F1／決戰終點線真實主角 勞達病逝享壽70歲

2019-05-21 11:42

北市大女排、網球獲仰德贊助 原因是這位教練

2019-05-21 00:41

羅馬網賽／納達爾奪冠 ：感覺自己還有競爭力

2019-05-21 00:30

自由車／台灣盃國際場地經典賽 我15金13銀14銅大贏家

2019-05-20 20:22

排球／個性大剌剌沒在怕 蔡沁瑤拿坡里世大運拚4強

2019-05-20 19:06

自由車／走出婚變陰霾 黃亭茵為自己再拚東奧

2019-05-20 18:59

現場加碼50萬 仰德集團150萬贊助北市大女排、網球隊

2019-05-20 16:34

高球／台灣業餘錦標賽 澳洲四大業餘高手參戰

2019-05-20 15:38

合庫桌羽棒暑假育樂營 鄭怡靜盼傳承精神

2019-05-20 15:29
看更多

熱門文章

NBA／東決G4暴龍輕取公鹿 系列賽扳成2平

2019-05-22 10:58

NBA／為杜蘭特抱屈 格林：勇士有他更難戰勝

2019-05-21 17:09

NBA／暴龍板凳群殺出 18分大勝公鹿扳平系列賽

2019-05-22 11:00

NBA／暴龍累壞了 取消投籃練習

2019-05-21 11:39

日職／火腿慘敗樂天 王柏融3支0斷連5場安打

2019-05-21 20:45

NBA／4戰轟進26顆三分球 柯瑞刷新個人紀錄

2019-05-21 17:30

NBA／第四節失手 柯瑞終結連81罰命中紀錄

2019-05-21 16:42

NBA／傳奇84梯後首次 前5順位包了新秀第一隊

2019-05-22 08:55

NBA／勇士連5季爭冠 柯爾：這太困難了

2019-05-21 22:41

NBA／率勇士連三戰逆轉勝 柯瑞：倚賴之前經驗

2019-05-21 13:30

NBA／西冠慘遭橫掃 里拉德：好過首輪打包

2019-05-21 18:51

NBA／勇士橫掃拓荒者 總冠軍賽前養兵9天

2019-05-21 23:35

NBA／被橫掃沒關係 拓荒者和總教頭續約

2019-05-22 08:11

NBA／讚柯瑞史上第二 伊古達拉：僅次於「他」

2019-05-22 10:21

NBA／分區決賽4戰均破35分 柯瑞史上第3人

2019-05-21 16:50

籃球／中華白魔鬼集訓 帕克下達赴俄必勝令

2019-05-21 20:36

蘇迪曼盃／韓17歲天才少女 爆冷逆轉戴資穎

2019-05-22 13:08

NBA／打造聯盟前十攻守 湖人新帥樂觀迎新賽季

2019-05-21 17:03

NBA／暴龍扳平系列賽 羅瑞：球隊仍無路可退

2019-05-22 12:18

NBA／暴龍形象大使捍衛主場 向字母哥噴垃圾話

2019-05-22 11:50

籃球／戴維斯現身中華白集訓 帕克：好的選擇

2019-05-21 20:15

中職／長期穩定不容易 潘威倫堪稱最強土投

2019-05-22 07:00

全面進化幅度大到驚人 雙城已非昔日吳下阿蒙

2019-05-22 07:00

MLB／右手中彈被判三振 大谷翔平痛苦跪地

2019-05-21 17:08

中職／猿隊柏納帝那登錄一軍 新洋砲首戰對決兄弟

2019-05-21 16:12

MLB／洋基「基瘟」不算什麼 大都會傷病潮更慘

2019-05-21 18:10

MLB／陳偉殷改當一人左 投3球生涯首獲中繼點

2019-05-22 11:18

NBA／兒子出生隔天掃低潮 范弗利特感謝隊友

2019-05-22 13:00

NBA／公鹿連輸2場 希臘怪物：不是世界末日

2019-05-22 13:35

NBA／西決落後時間多於拓荒者 勇士全靠下半場

2019-05-22 11:35

新角色加入 天使能扮演復仇者聯盟嗎？

2019-05-22 07:00

MLB／簡森、捕手配球不同調 道奇苦惱

2019-05-21 17:59

日職／相隔1018天下二軍 菅野智之成為另類焦點

2019-05-21 16:35

NBA／湖人總經理放話奪冠 拒回答強森相關問題

2019-05-22 09:19

中職／陳禹勳二軍待滿10天 重返一軍待命搏象

2019-05-21 16:58

MLB／洋基杰曼9勝傲聯盟 金鶯挨百轟史上最快

2019-05-22 11:46

中職／無敵索沙屠獅七連勝 三冠王愈坐愈穩

2019-05-21 21:43

中職／林益全150轟史上第5 林泓育是下一人

2019-05-21 21:16

籃球／助富邦奪冠後加入集訓 賴廷恩志在國家一隊

2019-05-21 20:51

全國青少棒／北市勝東縣奪冠 劉俊緯誓言去美國

2019-05-21 15:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top