蘇迪曼盃／周天成退李東根 對南韓率先聽牌

2019-05-22 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



蘇迪曼盃C組小組賽，中華隊第三點由「一哥」周天成提拍上陣，花了55分鐘，以21：12、21：17直落二拍退世界排名26的李東根，為中華隊搶下2：1聽牌優勢。 圖／中華民國羽球協會提供(資料照) 分享 facebook

蘇迪曼盃C組小組賽中華隊的第二戰對上南韓，「世界球后」戴資穎在22日稍早的第二點女單賽， 以三局不敵南韓安世英，與南韓戰成平手；之後第三點由「一哥」周天成提拍上陣，花了55分鐘，以21：12、21：17直落二拍退世界排名26的李東根，為中華隊搶下2：1聽牌優勢。

周天成過去與李東根五度交手， 以三勝兩負稍占上風，這場開賽即取得領先，14：11後連下5分，局末再打出小高潮連得4分，21：12收下首局。

周天成的球路變化莫測，讓李東根難以招架，小天在次局取得6：1領先，並多次打到李東根跪地撲救不及。

技術暫停後李根東回敬6：1攻勢超前，雙方在網前較勁，小天連拿5分要回領先，再度掌握比賽節奏。賽末周天成運用速度變化，將李東根打趴在地，並逼出4個賽末點，最終以21：17拍下勝利。

攸關C組龍頭之爭，今日迎戰南韓我國先由李洋／王齊麟打頭陣，以直落二拍退催率圭／徐承宰，戴資穎則以21：14、18：21、16：21飲恨南韓17歲「天才少女」安世英， 並被成一平，周天成在第三點勝出後，在第4、5點的女雙、混雙分別派出張淨惠／楊景惇、曾敏豪／謝沛珊，盼能為中華隊搶下勝利。