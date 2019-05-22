西甲／克羅斯與皇馬續約4年：特別的時刻

2019-05-22 18:43 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



再簽4年合約，克羅斯續戰皇馬。 路透社 分享 facebook

西甲皇家馬德里俱樂部宣佈，與德國中場球星克羅斯（Toni Kroos）續約至2023年。屆時，克羅斯將年滿33歲。

銀河戰艦在聲明中表示，球隊已與克羅斯簽署合約，和後者簽下一紙4年新約。皇馬公關部主任布特拉格諾（Emilio Butragueno）向克羅斯表示祝賀。他說：「在5年時間裡，你贏得了12座獎杯，得到馬德里球迷的熱愛和尊敬，並成為一名對球隊來說極為重要的球員。我們很高興你與我們的合同又延長了一年。」

克羅斯則表示，能夠在此時完成續約對自己來說很特別，「從第一天開始，我便對俱樂部充滿信任，俱樂部對我也是如此。我們將共同前進去獲得更多成功。」他還透露，自己得到了席丹（Zinedine Zidane）的信任：「我很高興他對我感到滿意。」

回顧剛結束的這個沒有冠軍的糟糕賽季，克羅斯承認本賽季他的表現並不理想，他並指出全隊沒有一名球員像前幾年那樣達到了自己的巔峰狀態，在這樣的情況下要贏得成功是困難的，但他同時表示，這樣一個賽季會讓你在面對下個賽季時擁有更多動力。

克羅斯在2014年夏天加盟皇馬，5年來，他作為球隊中場的核心人物之一，已隨皇馬拿到3座歐冠、1座聯賽獎杯以及3座歐洲超級杯、1座西班牙超級杯和4座世俱杯獎杯。