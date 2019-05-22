蘇迪曼盃／韓17歲天才少女 爆冷逆轉戴資穎

2019-05-22 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照） 分享 facebook

休息兩天，中華羽球隊今天迎接蘇迪曼盃預賽最終戰，男雙「麟洋配」王齊麟／李洋雖先馳得點，「世界球后」戴資穎第2點女單碰南韓17歲「天才少女」安世英卻意外先盛後衰，以21：14、18：21、16：21爆冷吞敗，沒能助隊取得點數「聽牌」優勢。

年僅17歲的安世英去年入選國家隊，寫下南韓首位以高中生身分進入國家隊紀錄，月初的紐西蘭公開賽更一路拍下種子，包括大陸陳曉欣，加拿大張蓓雯和日本美少女大堀彩都敗在她拍下，決賽更力退大陸奧運金牌名將李雪芮，摘下屬BWF超級300系列賽的紐西蘭公開賽金盃。

安世英靠紐西蘭冠軍積分加持，本周世界排名來到50位，不過和「世界球后」已累積128周的戴資穎仍有差距；今天生涯首度對決，小戴開賽就取得3：0領先，比分雖因自己失誤一度被抓到1分差，小戴7：6後又連拿3分拉開差距，順利以21：14先下一城；第2局技術暫停時小戴以6：11落後，雖先追到1分差，還曾以大角度切球讓安世英仆地也沒能救到球，但追到18：19後自己出現失誤，讓安世英拿到局末點，進而以21：18扳平戰局。

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決勝局小戴先取得4：2領先，但失誤漸多讓安世英連拿5分反超，追到6：7後安世英又是一波6：0攻勢，接續小戴又出現判斷失誤和小球放網沒過，安世英領先擴大到17：7，小戴雖在12：20下瓦解對手4個賽末點，最終仍以16：21讓出勝利。

蘇迪曼盃是小戴4月中新加坡公開賽奪冠後的第一場國際賽，她首戰碰香港張雁宜演出3局逆轉勝，今天成被逆轉一方，連勝場次停在11場。

蘇迪曼盃是國際混合團體賽大賽，中華隊和另外11隊位於第一級，預賽12隊分4組、單循環後取分組前2晉級8強，比賽採5點3勝制；中華隊和香港隊、南韓同處C組，由於香港接連敗給中華和南韓，確定無緣8強，中華隊和南韓今天的勝家就是分組第一。

中華隊靠「麟洋配」旗開得勝，以21：15、21：13拍下催率圭／徐承宰，小戴沒能追加勝場，至少要打到第4點才能分出勝負；第3點男單中華隊將由世界排名第4的「一哥」周天成領銜，對手是世界排名26的李東根，第4點女雙由張淨惠／楊景惇擔綱。