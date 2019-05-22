足球／姆巴佩動向吊人胃口 大巴黎：他會留下

2019-05-22 18:38 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



姆巴佩未來動向吊人味口，大巴黎稱他會留隊。 美聯社 分享 facebook

法國新星姆巴佩（Kylian Mbappe）令人無限遐想的表態，讓巴黎聖日耳曼隊有些坐不住了，法甲冠軍翌日通過社交媒體做出回應，稱與姆巴佩之間的故事「下賽季將會繼續」。

19日的法國職業球員工會頒獎儀式，姆巴佩獲得法甲最佳球員以及最佳年輕球員兩大個人獎項，但相比之下更引人關注的，還是他在儀式結束後接受採訪時說的一段話。

「獲獎對我來說是重要時刻，是生涯轉折點。這也是要擔起更多責任的時候，也許在巴黎聖日耳曼，也許在其他地方。」姆巴佩說，「如果是在巴黎聖日耳曼，那不錯；如果是在其他地方，那就在那迎接全新挑戰。」

很多人將其解讀為20歲的姆巴佩本賽季結束後離開巴黎聖日耳曼的信號。法國當地報紙的標題為「獎杯之後的語出驚人」。西班牙媒體認為，姆巴佩第一次暗示有可能離開巴黎聖日耳曼，這引發了轟動。

自從在摩納哥隊橫空出世以來，姆巴佩就被傳出或加盟西甲皇馬，此後他還是以先租後買的方式加盟大巴黎，不過在席丹（Zinedine Zidane）重返皇馬主教練崗位後，姆巴佩轉投銀河戰艦的傳聞就再次出現。

姆巴佩與巴黎聖日耳曼的合同至2022年6月到期，有消息稱，雙方已經開啟續約談判。