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網球／溫布頓恐缺席單打 墨瑞計畫先拚雙打

2019-05-22 11:24聯合報 記者曾思儒╱即時報導

墨瑞最近受訪時透露，今年在溫布頓大賽不打算參加單打，將重心放在雙打。 路透
墨瑞最近受訪時透露，今年在溫布頓大賽不打算參加單打，將重心放在雙打。 路透
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世界排名曾居首位的「英國希望」墨瑞（Andy Murray），在年初動刀，目標是在草地賽季復出，但他最近受訪時透露，今年在溫布頓大賽不打算參加單打，將重心放在雙打。

「時間不足夠。」32歲的墨瑞表示，現階段在單打復出的機率微乎其微，雙打是比較可能的選項，「但我會盡可能為單打做準備，現在只是起步而已。」

墨瑞提到，現在受傷處已經不再感覺疼痛，「我需要看臀部何時會準備好，我從布萊恩（Bob Bryan）方面得知，要打雙打絕對沒問題，我必須從中了解單打要怎麼運作。」

美國雙打名將鮑伯‧布萊恩是在2018年動了和墨瑞相同的金屬髖關節手術，他休息5個月後復出，和雙胞胎哥哥麥可‧布萊恩（Mike Bryan）挑戰今年澳網， 並且打進8強，2月還摘下術後首冠，墨瑞就是聽從他的建議動刀。

有布萊恩的成功範例，墨瑞表示，自己在雙打賽復出不會有什麼問題，「如果持續感覺不錯，我可能會嘗試單打，看會有什麼狀況。」

墨瑞已獲得女王草地賽的外卡，這場溫布頓前的熱身賽將於6月17日開打，是否成為「英國希望」復出首戰，仍要看身體狀況；不過墨瑞的哥哥傑米‧墨瑞（Jamie Murray）在先前受訪已明確表態，今年溫布頓男雙賽不會和弟弟聯手。

墨瑞布萊恩溫布頓

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