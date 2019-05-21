高球／阿美族少年異軍突起 與隊友競爭求進步

2019-05-21 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



花蓮海星高中的「阿美族少年戰將」溫新，今天在108年兆豐全國業餘高爾夫夏季錦標賽男子A組打出70桿成績領先群雄，雖然他年僅16歲，卻比很多精於世故的老手懂得競爭哲學，他求進步的方式是把比自己更強的高宜群變成隊友，兩人互相切磋、共同砥礪，碰撞出更強大的火花，這一招果真見效了。

上星期高宜群在5月賽領先了兩輪，21日溫新又成了夏季賽第一輪男子A組唯一低於標準桿的選手，這兩位原住民高球搭檔兩星期內先後在新竹關西山溪地球場擦亮花蓮海星高中的招牌。

還念高二溫新說，他去年暑假回台東外婆家順道到志航球場打球，與布農族的高宜群相識，因覺得對方有潛力，前途不在自己之下，於是大力邀請國中剛畢業的高宜群北上就讀海星高中高一。也許同為原住民的豪爽天性，兩人一拍即合，海星高中的原住民高球雙劍客便成型了。

「我們兩人都住校，生活、吃飯、睡覺、練習都在一起，我父親馬耀．福佑就是教練，也把他當作我的兄弟，這種組合變得更團結、更有競爭力，進步更快。」溫新認為，兩人練習比一人悶頭苦練多了很多的樂趣，進步也更令人意想不到。

高宜群五年來讀了五所學校，也在這裡找到截然不同的氛圍，很有家的感覺，「我們互相學習、互相吐槽，就像同甘共苦的兄弟，比賽的壓力、練習的枯燥，無形中都變淡了。」

高宜群最欣賞溫新的霸氣，覺得這種氣質可以展現求勝的雄心，很能提振士氣，「他每次打好都會大叫Come On，雖然很大聲、很吵，但真的能受到激勵。」