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高球／兆豐全國業餘賽 洪昭鑫首輪67桿領先

2019-05-21 21:48聯合報 記者劉肇育╱即時報導

108年兆豐全國業餘高爾夫夏季錦標賽今天在關西山溪地球場揭幕，除花蓮海星高中「阿美族少年戰將」溫新逆風高飛，以70桿暫居男子A組榜首外，現役國家隊員在所屬其餘各組均睥睨群雄，排名第一，展現國家隊員技高一籌的身手。

今年夏季賽也是下半年第一次國家隊選拔賽，上半年12名現役國家隊員全部投入比賽、尋求連任，其中第一輪成績最佳的前三人均為國家隊員，亦為男子公開組前三名，分別是國立體大洪昭鑫67桿、謝霆葳68桿、及劉永華69桿；此外，女子組公開組楊斐茜76桿、A組邱譓芠74桿、B組黃亭瑄74桿，均在各組領先，亦來自國家隊。

男子B組是唯一沒有國家隊員角逐的組別，由靜心中學陳亮宇以74桿排名第一。彰化藝術高中陳葶伃則在女子A組並列第一。中華高協主辦的季賽共分男、女兩大組，再依年齡各分公開（19歲以上）、A組（16到19歲）及B組（13到15歲）。

創下單日最低67桿的國立體大三年級洪昭鑫共抓6隻小鳥、1次柏忌，在難度最高的第2及第11洞，分別打PAR及小鳥，反而在3桿的第12洞苦吞柏忌。他認為山溪地球場果嶺較硬，不好停球，上果嶺的切球或鐵桿最具挑戰性，他盡量不急著搶攻旗位，這樣反而欲速不達，「我把球設定在旗位的下坡處，上果嶺後再以仰推方式處理，效果更讓人意想不到。」

中華高協選訓委員宋定衡認為，國家隊員上周才在全國球場集訓四天，狀況正好，理所當然成績較佳，「國家隊員如同戰士隨時備戰，保持狀態是他們的責任。」

暫居第二的謝霆葳表示，上周的集訓是經由教練分析每個人的狀況，然後適時補強，多少有效果。他在第9洞獵殺老鷹1隻，另有4隻小鳥、2次柏忌。他認為雖然果嶺彈跳多，只要鐵桿夠準，並不難打。

108年兆豐全國業餘高爾夫夏季錦標賽第一輪終日無雨，不過場地昨日雨勢急且大，場地依舊潮濕。共男子62人、女子45人，計107位選手參賽，僅4人低於標準桿72桿，2人平標準桿，均為男選手，女選手最低74桿。

國立體大三年級洪昭鑫在男子公開組首輪以67桿領先群雄。圖／中華高協提供
國立體大三年級洪昭鑫在男子公開組首輪以67桿領先群雄。圖／中華高協提供
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