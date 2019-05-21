因為愛舞所聚「范范」快閃跳ZUMBA

2019-05-21 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



范范為全球人壽「因為愛 舞所聚ZUMBA」活動街頭快閃。圖／主辦單位提供 分享 facebook

長年重視公益耕耘、體育發展及教育成長的全球人壽，適逢在台成立25周年，將於9月7日盛大在中正紀念堂兩廳院廣場舉辦「因為愛 舞所聚ZUMBA」，目標號召上千人一同齊聚中正紀念堂兩廳院廣場跳ZUMBA。藝人「范范」范瑋琪擔任本活動愛心大使，今日特別現身台北街頭，攜手全球人壽「樂活寶」快閃熱舞。

ZUMBA是近年時興的舞蹈運動，更是許多人維持優美體態的首選。活動當天將邀請國內首屈一指的ZUMBA名師，帶領千名參加者一起在中正紀念堂兩廳院廣場舞動熱情，全球人壽也將捐出部分活動報名費給忠義基金會，幫助失依兒少找到溫暖的家。

擁有一對可愛雙胞胎「飛飛」、「翔翔」的「范范」范瑋琪，率先在5月21日舉行快閃記者會，熱情動感的舞蹈老師突然在台北街頭跳起來，引來許多民眾圍觀，而活動最後由范范攜手全球人壽「樂活寶」一起驚喜現身，更讓民眾紛紛拿出手機拍照。

范范表示當了媽媽之後，看到很多需要溫暖的小朋友、家庭都會覺得更加捨不得，當天也會用歌聲陪伴大家，「千人一起跳舞、運動是最棒的紓壓方式，又能夠做公益幫助失依兒少。」當晚「樂活寶暖身操」、「全球人壽音樂派對」，邀請國內外知名DJ搭配炫麗燈光與超潮電音，即日起開始報名請上：https://reurl.cc/envWb。