高球／四大賽集滿亞軍 強森只能苦笑以對

2019-05-21 18:51 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



集滿四大賽亞軍，強森只能苦笑以對。 美聯社 分享 facebook

美國34歲高球好手強森（Dustin Johnson）在PGA錦標賽拿下第2名，成為高球史上第8位在四大賽集滿亞軍的球員，賽後被問到感想如何？強森簡短笑了一下。

最後一輪從7桿落後凱普卡（Brooks Koepka）出發，強森急起直追，無奈最後3洞吞下2柏忌，以2桿之差輸給好友凱普卡，強森表示：「雖然輸球，至少我有對凱普卡發起追擊，這點我很高興。」

強森是近年來的頂尖選手，在老虎伍茲（Tiger Woods）2013年離開賽場後，曾占據世界第一長達91周，僅次於北愛爾蘭手好麥羅伊（Rory McIlroy）。然而強森生涯僅拿過一座大滿貫，上個月的美國名人賽，他和凱普卡及謝奧菲勒（Xander Schauffele）兩人並列第2。

強森最後一輪比凱普卡早20分鐘出發，正好遇上本周最大的風勢，當凱普卡第一洞吞柏忌時，強森前9洞打完抓下3隻小鳥，強森說：「如果今天打得不準的話，麻煩就大了。」

強森一度追到只落後凱普卡1桿，球迷一度高喊「D. J.! D. J.!」，不過強森第16、17洞也連吞柏忌，沒能完成絕地反攻，最後以第2名改寫個人在球員錦標賽的最佳成績。

強森表示下個月的美國公開賽，自己也會強勢出擊，被問到誰是當今世界第一，強森回應：「我確信還是自己。」不過最新世界排名，凱普卡登上球王，強森又再多一個第2。