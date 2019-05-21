親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

對照圖看出好市多衛生紙變化 網友實擦哀號：真的有差！

廟會暴力團？日本淺草三社祭的「刺青客」矛盾

運動筆記風雨見真情的醫護鐵人再一次被老天提前完了賽
健行筆記誰說可以在中央尖看日出宜蘭。塵封已久的新寮瀑布步道。冬山森林生態館
NBA焦點球員- Damian Lillard (5月21日)焦點球員- Meyers Leonard (5月21日)

中山工商獲5人制足球聯賽奪冠 民雄農工四連霸夢碎

2019-05-21 12:10聯合報 記者徐如宜╱即時報導

中山工商男足隊員陳劭遠、陳耀慶、蔡瑞文、陳仕勛及鄧鼎瀚（左至右），獲中等學校五人...
中山工商男足隊員陳劭遠、陳耀慶、蔡瑞文、陳仕勛及鄧鼎瀚（左至右），獲中等學校五人制足球聯賽高男組冠軍。記者徐如宜／攝影
分享

高雄市中山工商男子足球隊今年首度參加全國中等學校五人制足球聯賽，一路過關斬將，十場賽事豪取114分，僅讓對手攻進11球，甚至有三場對手抱鴨蛋而歸，不僅贏得高中男子組冠軍，也讓民雄農工四連霸夢碎。

107學年度中等學校五人制足球聯賽在嘉義縣吳鳳科大開踢，全國有42隊參加，賽程分北區南區預賽、複賽、決賽。中山工商男足隊是首次參與，校長林昭億與教練團郭慈慧、陳力瑋等人為爭取佳績，擬定接力輪流訓練，並特地選出三年級球員專攻五人制，精心調整戰術戰略，果然初試啼聲就一鳴驚人。

林昭億表示，教練郭慈慧在今年一月產假後即投入訓練工作，讓球員相當感動，其他教練的調教也功不可沒。

郭慈慧說，中山工商男足隊未參加國手選拔，各隊都摸不清中山工商男足隊的底。賽前即祭出「奪冠」、「每場皆贏」、「中斷民雄農工連霸夢」三大目標，將士用命，逐場連勝，幾乎以秋風掃落葉之姿，技驚全場。

中山工商男足隊員陳耀慶、蔡瑞文、陳仕勛、陳劭遠及鄧鼎瀚（左至右），獲中等學校五人...
中山工商男足隊員陳耀慶、蔡瑞文、陳仕勛、陳劭遠及鄧鼎瀚（左至右），獲中等學校五人制足球聯賽高男組冠軍。記者徐如宜／攝影
分享

中山工商首場對上斗六高中，19比0令各隊刮目相看，次戰彰化高商以16比1獲勝；複賽三場對上建國中學、惠文高中及花蓮高農，分別以10比0、16比5、16比1勝出，被尋求衛冕的民雄農工視為最大威脅。

決賽則是打循環賽，中山工商對上惠文高中、花蓮高工、北門高中，戰績為9比1、11比1、6比0，第四場對壘陣中擁有國家代表隊教練的復興高中，再以5比1取得冠亞軍門票。

郭慈慧表示，冠亞軍之役，民雄農工陣中都是國手，且一開賽5分鐘即先馳得點得分。中山工商上半場進兩球反領先對手，下半場改採快速盯人防守加反快攻，再攻進一球，對手心急將守門員加入進攻行列，卻無法越雷池一步，中山工商趁此良機大舉進攻，終場以6比1氣走民雄農工。

中山工商男足隊長陳仕勛說，小二時是看到足球隊員每天都有免費牛奶喝才加入，如今已是日常生活一部分，家人全力支持。前年比賽中腳骨裂開，養傷四個月才重回球場，今年首度嘗試五人制，依照教練排定加強體能訓練及戰略，終在畢業前能拿到冠軍圓夢。

大威

相關新聞

F1／決戰終點線真實主角 勞達病逝享壽70歲

2019-05-21 11:42

北市大女排、網球獲仰德贊助 原因是這位教練

2019-05-21 00:41

羅馬網賽／納達爾奪冠 ：感覺自己還有競爭力

2019-05-21 00:30

自由車／台灣盃國際場地經典賽 我15金13銀14銅大贏家

2019-05-20 20:22

排球／個性大剌剌沒在怕 蔡沁瑤拿坡里世大運拚4強

2019-05-20 19:06

自由車／走出婚變陰霾 黃亭茵為自己再拚東奧

2019-05-20 18:59

現場加碼50萬 仰德集團150萬贊助北市大女排、網球隊

2019-05-20 16:34

拳擊／拳王強吻女記者 遭「留校察看」

2019-05-20 16:10

高球／台灣業餘錦標賽 澳洲四大業餘高手參戰

2019-05-20 15:38

合庫桌羽棒暑假育樂營 鄭怡靜盼傳承精神

2019-05-20 15:29

網球／納達爾羅馬捧冠 約帥：他是法網最大熱門

2019-05-20 15:12

羅馬網賽／納達爾賞球王「貝果」 終結冠軍荒

2019-05-20 08:05

PGA錦標賽／凱普卡寫連霸 登上世界球王

2019-05-20 07:38

幼兒足球賽 小球員架式十足

2019-05-20 00:10

蘇迪曼盃／小戴領軍 中華克香港

2019-05-20 00:02

大阪田徑賽／楊俊瀚二百米摘銀 中華共2銀1銅

2019-05-19 23:53

空手道／土耳其公開賽 文姿云、谷筱霜雙銀

2019-05-19 23:44

蘇迪曼盃／周天成直落二勝出 我前3點全拿克香港

2019-05-19 21:12

羅馬網賽／發球局完美守住 普莉絲可娃直落二封后

2019-05-19 20:52

蘇迪曼盃／戴資穎驚險逆轉勝 中華隊取得點數2：0

2019-05-19 20:14

足球／台非混血兒Conray衝浪籃球都懂 偶像很老派

2019-05-19 18:26

足球／踢球訓練「感統」能力 小朋友不當弱雞

2019-05-19 17:31

網球／莊吉生奪今年首冠 謝政鵬連兩周雙打登頂

2019-05-19 15:24

田徑／楊俊瀚200M奪銀 中華隊大阪大獎賽收2銀1銅

2019-05-19 14:53

法網／6年第一次 美國巨砲腿傷錯過大滿貫

2019-05-19 13:57
看更多

熱門文章

NBA／柯瑞、格林同場大三元 勇士四戰橫掃拓荒者

2019-05-21 11:48

NBA／連3場逆轉橫掃拓荒者 勇士連5季晉冠軍賽

2019-05-21 11:50

NBA／雷納德季後賽屢創紀錄 教頭：他應該很累

2019-05-20 15:00

NBA／6連勝告終 字母哥：從沒預期暴龍好打

2019-05-20 13:11

NBA／勇士西決先聽牌 柯瑞放話橫掃拓荒者

2019-05-20 10:40

NBA／讚柯瑞與格林 伊古達拉：像愛國者雙星

2019-05-21 08:12

NBA／勇士季後賽5連勝 格林是場上MVP

2019-05-20 17:38

NBA／魔術強森開炮 指湖人總經理是「背叛者」

2019-05-21 09:14

中職／成績不如預期 猿隊解約史博威

2019-05-20 15:34

NBA／連5季闖總冠軍賽 勇士寫紀錄

2019-05-21 12:04

NBA／伊古達拉G4缺席 麥克金尼頂替就飆外線

2019-05-21 09:23

日職／雨中的熊本 讓王柏融聽到台灣的加油聲

2019-05-21 07:00

NBA／佛蓋爾掌湖人兵符 不怕助教基德篡位

2019-05-21 10:19

柯瑞、格林完全解放 勇士比2015、16年更瘋狂

2019-05-21 12:37

日職／火腿隊最佳男友票選 池端玲名聲援王柏融

2019-05-20 19:49

NBA／拓荒者不願被橫掃 里拉德：為尊嚴而戰

2019-05-21 10:56

NBA／靠假陽具躲奧運藥檢 前球星歐頓曝荒唐史

2019-05-20 18:23

NBA／西決G3帶肋骨傷勢上陣 里拉德：不影響

2019-05-20 14:04

MLB／假先發收成效 菊池連4場優質先發

2019-05-20 14:30

NBA／勇士沒杜蘭特更強？ 主角在網路反擊

2019-05-21 12:33

中職／索沙挑戰半季10勝 最大變數是被挖角

2019-05-20 20:06

日職／21年生涯很滿足 上原浩治淚灑記者會

2019-05-20 18:23

網球／納達爾羅馬捧冠 約帥：他是法網最大熱門

2019-05-20 15:12

玉山盃／多了味全龍 高苑曾傳昇傾向中職選秀

2019-05-20 16:45

NBA／暴龍2度延長才苦勝 席亞康自責：我的錯

2019-05-21 00:17

NBA／柯瑞、格林同場大三元 季後賽史上首見

2019-05-21 13:07

MLB／自家農場摔斷腳 古巴飛彈本季復出無望

2019-05-21 10:25

MLB／上周一球未丟 陳偉殷9天沒上場本季最長

2019-05-21 11:19

MLB／紅襪教練談上原浩治：曾求巴掌趕睡蟲

2019-05-21 10:15

NBA／暴龍累壞了 取消投籃練習

2019-05-21 11:39

中職／業餘好手打明星賽？吳志揚給否定答案

2019-05-20 17:14

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-21 12:15

中職／獅拚5連勝 遇悍將索沙考驗

2019-05-21 00:27

拳擊／拳王強吻女記者 遭「留校察看」

2019-05-20 16:10

日職／張奕下放二軍 結束6天一軍體驗

2019-05-20 17:39

中職／唯一敗投不敵江辰晏 索沙再到台南拚7連勝

2019-05-20 19:31

MLB／卡諾沒先發非懲罰 教頭：因對上左投

2019-05-21 09:35

羅馬網賽／納達爾奪冠 ：感覺自己還有競爭力

2019-05-21 00:30

自由車／走出婚變陰霾 黃亭茵為自己再拚東奧

2019-05-20 18:59

中職／明星賽初體驗 李振昌最想對決恰哥

2019-05-20 16:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top