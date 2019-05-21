中山工商獲5人制足球聯賽奪冠 民雄農工四連霸夢碎

2019-05-21 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



中山工商男足隊員陳劭遠、陳耀慶、蔡瑞文、陳仕勛及鄧鼎瀚（左至右），獲中等學校五人制足球聯賽高男組冠軍。記者徐如宜／攝影 分享 facebook

高雄市中山工商男子足球隊今年首度參加全國中等學校五人制足球聯賽，一路過關斬將，十場賽事豪取114分，僅讓對手攻進11球，甚至有三場對手抱鴨蛋而歸，不僅贏得高中男子組冠軍，也讓民雄農工四連霸夢碎。

107學年度中等學校五人制足球聯賽在嘉義縣吳鳳科大開踢，全國有42隊參加，賽程分北區南區預賽、複賽、決賽。中山工商男足隊是首次參與，校長林昭億與教練團郭慈慧、陳力瑋等人為爭取佳績，擬定接力輪流訓練，並特地選出三年級球員專攻五人制，精心調整戰術戰略，果然初試啼聲就一鳴驚人。

林昭億表示，教練郭慈慧在今年一月產假後即投入訓練工作，讓球員相當感動，其他教練的調教也功不可沒。

郭慈慧說，中山工商男足隊未參加國手選拔，各隊都摸不清中山工商男足隊的底。賽前即祭出「奪冠」、「每場皆贏」、「中斷民雄農工連霸夢」三大目標，將士用命，逐場連勝，幾乎以秋風掃落葉之姿，技驚全場。

中山工商男足隊員陳耀慶、蔡瑞文、陳仕勛、陳劭遠及鄧鼎瀚（左至右），獲中等學校五人制足球聯賽高男組冠軍。記者徐如宜／攝影 分享 facebook

中山工商首場對上斗六高中，19比0令各隊刮目相看，次戰彰化高商以16比1獲勝；複賽三場對上建國中學、惠文高中及花蓮高農，分別以10比0、16比5、16比1勝出，被尋求衛冕的民雄農工視為最大威脅。

決賽則是打循環賽，中山工商對上惠文高中、花蓮高工、北門高中，戰績為9比1、11比1、6比0，第四場對壘陣中擁有國家代表隊教練的復興高中，再以5比1取得冠亞軍門票。

郭慈慧表示，冠亞軍之役，民雄農工陣中都是國手，且一開賽5分鐘即先馳得點得分。中山工商上半場進兩球反領先對手，下半場改採快速盯人防守加反快攻，再攻進一球，對手心急將守門員加入進攻行列，卻無法越雷池一步，中山工商趁此良機大舉進攻，終場以6比1氣走民雄農工。

中山工商男足隊長陳仕勛說，小二時是看到足球隊員每天都有免費牛奶喝才加入，如今已是日常生活一部分，家人全力支持。前年比賽中腳骨裂開，養傷四個月才重回球場，今年首度嘗試五人制，依照教練排定加強體能訓練及戰略，終在畢業前能拿到冠軍圓夢。