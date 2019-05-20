合庫桌羽棒暑假育樂營 鄭怡靜盼傳承精神

2019-05-20 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



積極備戰東京奧運，目前世界桌球女單高居第八的我國好手鄭怡靜，昨天與里約奧運國手江宏傑、混雙搭檔18歲新星林昀儒，一同現身合庫桌球、棒球、羽球暑假育樂營，鄭怡靜坦言去年因備戰雅加達亞運錯過，今年有空檔將會擔任客座教練，希望傳遞經驗和精神。

合庫現旗下有桌球、棒球、羽球三支球隊，「世界球后」戴資穎月初才率合庫女團締造全團賽十九連霸，合庫棒球隊也在去年爆米花棒球聯盟賽奪冠，培養無數體壇好手。

目標2020第二度站上奧運殿堂，鄭怡靜今年混雙改與天才少年林昀儒搭檔，三月阿曼桌球公開賽與林昀儒攜手打下混雙冠軍，鄭怡靜表示，歷經布達佩斯世桌賽洗禮，也讓兩人默契漸增，「世桌賽是難得的大賽經驗，也更了解彼此。未來除了技術、戰術外，國際賽多配合會更有默契。」

鄭怡靜、林昀儒26日將出發備戰28日登場的深圳公開賽，至7月底前行程滿檔，依序赴香港、札幌、南韓釜山以及澳洲吉隆公開賽，桌球營將在8月26至28日北市麗山國中登場，鄭怡靜也承諾如有空檔將會出席，延續育樂營的精神。