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排球／世大運女排瞄準4強 蔡沁瑤：盡力爭取最佳成績

2019-05-20 22:12中央社 台北20日電

兩年前在台灣舉辦的台北世大運，中華女排名列第4，今年她們將遠征義大利拿坡里世大運，目標同樣鎖定前4名，菜鳥國手蔡沁瑤表示：「我們會盡力去拿到最好的成績。」

台北市立大學女排主力蔡沁瑤是今年將出征拿坡里世大運的國手，這是她生涯首次入選成人國家隊，對她別具意義，因為去年她雖曾入選亞運培訓隊，卻在最後關頭被割愛，讓她與雅加達—巨港亞運擦身而過。

「是有點失望，但不會到難過啦。」蔡沁瑤綻放嘴角邊的梨渦，她強調，知道自己不足的地方，才能持續加強與進步，況且這次世大運女排特別聘請日本籍教練黑葛原浩二，讓她學到更多。

蔡沁瑤透露，這段時間和日本教頭相處，發現教練很少給她們單一答案，反而會鼓勵大家動腦思考、相互激盪，甚至有時放手讓她們自己解決問題。她笑說：「跟著教練，除了身體和心理自己要管控好，腦袋更要清楚。」

接下來世大運女排預計6月20日將飛到塞爾維亞移訓，接著轉往拿坡里參賽，至於移訓地點為何選在塞爾維亞，蔡沁瑤坦言並不清楚，因為這是教練的安排，但她透露：「教練當然希望拿金牌，不過他也告訴我們，先進4強再來考慮後面的部分。」

對於教練設定的目標，蔡沁瑤強調，她們會努力去達成，也不會預設立場，「反正我們就是盡力，去拿到最好成績就對了」。

亞運

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