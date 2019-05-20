排球／個性大剌剌沒在怕 蔡沁瑤拿坡里世大運拚4強

2019-05-20 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



北市大女排隊蔡沁瑤（左）出席仰德集團贊助北市大女排隊及網球隊150萬元記者會。圖／台北市立大學提供 分享 facebook

去年雅加達亞運與最後14人名單擦肩，北市大女排當家快攻手蔡沁瑤，今年再度入選2020東京奧運培訓隊，且確定7月拿坡里世大運將披中華隊戰袍出征。教練鄧衍敏形容，蔡沁瑤擁有面對壓力不怯場的特質；蔡沁瑤也說出期望，盼能幫助中華女排突破上屆成績，站上頒獎台。

蔡沁瑤畢業自排球名校積穗國中、中山工商，目前效力北市大以及企排聯賽ATTACKLINE女排隊，是近年中華女排新星，去年就獲選進企排明星賽，並入選亞運培訓隊，她坦言去年沒進正式名單難免失望，跟國家隊訓練仍受益良多。

「中華隊講求就是速度，節奏快。」中華女排今年聘請日本籍教練黑葛原浩二，蔡沁瑤表示，「Koji桑」最大的不同，就是希望球員有思考，解決場上問題的能力，「他希望我們自己去思考，該怎麼做才能達成目標。」

北市大教練鄧衍敏則形容，蔡沁瑤最大特質就是不怯場，「她個性很大剌剌，很多選手會因為打不好想很多，有壓力、會緊張，在她身上看不到，這也是運動員非常需要的特質。」

過去中華女排世大運最佳曾在2005年伊士麥摘金，2003年大邱世大運奪銀，上屆則在「阿非」陳菀婷、楊孟樺、陳怡如等資深國手帶領下，暌違12年重返4強，今年陣容則大換血，交給年輕世代打天下。

中華隊預計6月20日赴塞爾維亞移訓，結束後飛往拿坡里備戰，蔡沁瑤期待溢於言表，她說，「當然最終目標是金牌，先朝拚進四強努力。」