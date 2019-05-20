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現場加碼50萬 仰德集團150萬贊助北市大女排、網球隊

2019-05-20 16:34聯合報 記者林宋以情╱即時報導

仰德集團贊助北市大女排隊100萬元。圖／台北市立大學提供
仰德集團贊助北市大女排隊100萬元。圖／台北市立大學提供
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長年支持台灣體育發展，仰德集團去年底贊助我國110公尺跨欄好手陳奎儒，力拚東京奧運，今日再宣布贊助北市大女排隊及網球隊，並現場加碼50萬元，共計150萬元，挹注北市大女排和網球隊，孕育更多體壇好手。

仰德集團旗下包括士林電機、新竹物流、國賓大飯店等企業，原訂共贊助100萬元（網球隊30萬元、女排隊70萬元）予北市大網球與女排隊，今日許育瑞董事長現場加碼，將網球隊贊助金額提高為50萬元、女排隊100萬元，也將贊助總金額提高為150萬元，以實際行動力挺台灣體壇。

集團董事長許育瑞表示，北市大網球與女排校隊堪稱國手搖籃，期盼透過贊助，能讓球隊無後顧之憂投入訓練及發展，為國家培育更多人才。

許育瑞過去曾任中華排球協會理事長，現任北市大女排教練鄧衍敏，當年就是中華女排隊長，對鄧衍敏球風極為印象深刻。也說起這段緣分，鄧衍敏表示，「過去七年我到北市大任教期間，仰德集團就陸續贊助北市大女排裝備、移訓，今年更挹注100萬經費，讓我十分感謝。」

仰德集團贊助北市大網球隊50萬元。圖／台北市立大學提供
仰德集團贊助北市大網球隊50萬元。圖／台北市立大學提供
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北市大女排陣中畢雯媛、蔡沁瑤為奧運培訓國手，蔡沁瑤也入選世大運代表隊，7月將出征拿坡里世大運。北市大女排則計畫8月份赴越南邀請賽以賽代訓，UVL大專聯賽決賽開打前，再赴日移訓備戰，鄧衍敏表示，「感謝仰德集團贊助，讓選手更無後顧之憂，自己也更背負使命，希望能拚下我執教的第一座冠軍。」

北市大網球隊近年由專任教練謝麗娟與何國龍兩位教授執教帶領，歷來培育男女好手如王宇佐、劉泰瑋、謝旺成、易楚寰、楊宗樺、孟慶洋，以及莊佳容謝淑薇張凱貞與許絜瑜等。何國龍感謝仰德集團的青睞，「仰德集團提供了產學合作的可能性，讓選手有機會兼顧學業及網球訓練。」

仰德集團贊助北市大女排隊及網球隊150萬元。圖／台北市立大學提供
仰德集團贊助北市大女排隊及網球隊150萬元。圖／台北市立大學提供
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謝淑薇莊佳容張凱貞

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