合庫桌羽棒暑假育樂營 鄭怡靜盼傳承精神

2019-05-20 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



2019年合庫暑假育樂營。記者林宋以情／攝影 分享 facebook

舉辦邁入第28個年頭的合庫暑假育樂營，今年8月起將於台北市、斗六市、嘉義高工陸續展開。我國桌球女將鄭怡靜，上個月剛從匈牙利布達佩斯世桌賽歸國，目標瞄準2020東京奧運，混雙攜手好手林昀儒，積極備戰28日深圳公開賽。去年因賽事錯過育樂營，鄭怡靜也希望有機會能再度現身教學，傳承精神。

合庫現旗下有桌球、棒球、羽球三支球隊，合庫棒球隊在2018年爆米花棒球聯盟賽中奪冠。合庫羽球隊中包括「世界球后」戴資穎，戴資穎月初才率合庫締造女團19連霸，桌球女將鄭怡靜、小將林昀儒，20日也出席記者會，兩人今年搭檔混雙，就在3月阿曼桌球公開賽混雙奪冠。

鄭怡靜目前世界女單排名第八，與林昀儒混雙阿曼桌球公開賽，上個月也出征世桌賽。鄭怡靜坦言，搭檔世桌賽是難得的大賽經驗，經過世桌賽後也更了解彼此，未來盼除了技術戰術外，透過國際賽磨合默契。

合庫育樂營舉辦28個年頭，參加人次已超過六萬人次，不少球星都會驚喜現身，到營隊親自教學。本次台北桌球營、嘉義羽球營各300名額，200名額保留合庫客戶子女報名，開放100名給一般民眾報名參加，桌球營8月26日至28日將在北市麗山國中登場，棒球營共500個名額，8月6日至8日雲林斗六棒球場展開，羽球營則在8月14日至16日嘉義高工登場。