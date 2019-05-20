網球／納達爾羅馬捧冠 約帥：他是法網最大熱門

2019-05-20 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



「球王」約克維奇(右)認為納達爾(左)是法網冠軍最大熱門。 路透 分享 facebook

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天凌晨經過3盤大戰，以6：0、4：6、6：1力退塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），在羅馬名人賽終結今年冠軍荒，同時為「年終球王」卡位。

這是納達爾自2004年來，開季前4個月都沒冠軍進帳，今天凌晨終於迎接2019年首冠，他表示是時候繼續前進。

「當你打得不好，當你有些問題，當你有傷痛時，你不會抱怨，你用正確態度去面對，每天帶著熱情到球場繼續訓練，這就是我職業生涯一直在做的事，這也是為何我總有機會重新回歸。」納達爾分享能打下史上最多34座名人賽金盃的小秘密，「現在我們在這了，很重要的冠軍，現在該繼續前進了。」

紅土天王的下一個目標當然是26日展開會內賽的法網，連世界排名首位的約克維奇都承認說：「納達爾是最大熱門，毫無疑問。」

不只在法網前捧來本季首冠，32歲的納達爾賺進羅馬名人賽冠軍積分1000分後，本季獲得的積分達3505分，只落後小約500分，同時為爭奪「年終球王」打下重要一步；若是小約登頂，他能在球王保衛戰取得1300分的領先；不過賽季仍長，幾名網壇天王的較勁變數仍多。