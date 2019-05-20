拳擊／拳王強吻女記者 遭「留校察看」

2019-05-20 16:10 世界日報 編譯組／綜合報導



保加利亞拳王強吻女記者遭「留校察看」。 截圖自畫面 分享 facebook

保加利亞重量級拳王普雷夫（Kubrat Pulev）3月23日在橙縣柯斯塔梅沙（Costa Mesa）比賽獲勝後，接受女記者拉瓦洛（Jennifer Ravalo）訪問時出奇不意捧臉強吻她的嘴，事後還捏她屁股。被拉瓦洛與「#MeToo」女律師歐瑞德（Gloria Allred）告到加州運動委員會（California State Athletics Commission），造成普雷夫拳賽執照被無限期吊銷。

委員會5月14日來洛杉磯開會，找普雷夫來問話後決定有條件恢復他的拳賽執照。但要求他去上課並繳罰款，如果再犯就永久吊照。

拉瓦洛是維加斯運動日報（Vegas Sports Daily）記者，藝名蘇西（Jenny SuShe）。事件曝光後，普雷夫辯稱他與拉瓦洛其實是「朋友」，當時因獲勝樂過頭就給了她一吻。普雷夫對加州運動委員會重申上述理由，並公開向拉瓦洛致歉，保證不會再犯。委員會在給普雷夫口頭警告下不為例後裁定，只要普雷夫上完防止性騷擾課程，7月22日即可申請恢復拳賽執照，同時他必須在半年內繳2500元罰款。

歐瑞德會後表示，拉瓦洛不接受普雷夫言不由衷的道歉，因為他完全是做給委員會看。她說，普雷夫事發後不但從未親自向拉瓦洛道歉，反而威脅要公開拉瓦洛當晚參加慶功宴的「熱舞」影片。