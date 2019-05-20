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羅馬網賽／納達爾賞球王「貝果」 終結冠軍荒

2019-05-20 08:05聯合報 記者曾思儒╱即時報導

今年羅馬名人賽一盤未失紀錄雖在最終戰破功，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）仍挺住塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）反撲，台灣時間今天凌晨以6：0、4：6、6：1獲得第54次碰頭勝利，高舉本季第一冠。

這場夢幻對決共歷時2小時又25分鐘，納達爾首盤就強勢賞給小約「貝果」，第二盤第10局雖遭破發，也是他羅馬整周下來第二次發球局失守，讓戰局延長到第三盤，但「紅土天王」決勝盤再展現身手，率先破發後還讓小約氣到砸拍，最終也是在小約發球局破發收下勝利。

「意義最大的就是冠軍盃。」第九度在羅馬登頂的納達爾開心說，這站是年度最重要的比賽之一，在網球史上占有一席之地，「能夠在這再度獲勝，這就是最重要的事。」

這是納達爾生涯第50度闖名人賽決賽，摘下第34冠後，他也暫時甩開小約，名人賽冠軍數獨居史上第一；小約上一站在馬德里名人賽登頂，才剛以33座名人賽金盃追上「西班牙蠻牛」。

本季第一冠就是在法網開戰前，納達爾笑說，他不在意過程有沒有賞出「貝果」，不過自己首盤的確表現出色，沒失誤、變換方向順暢，「這不太尋常，或許也不會再發生，不過第一盤都是比賽很重要的部分，這幫助我，讓我知道可以打出這樣的水準。」

兩人上度交手正是今年澳網，小約是當時勝家，相隔4個月換納達爾捧冠，他說：「獲得冠軍比擊敗小約更讓人開心，尤其因為這水準是如此高。」

過去11次對決就贏下9次，小約這次沒能延續近期對戰優勢，還吞下兩年來第一個「貝果」，但他對戰局能逼到決勝盤已經滿意，「他整周打出很多精彩的球，今天也是，表現太強勢了。」

納達爾Novak Djokovic澳網

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