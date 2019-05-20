PGA錦標賽／凱普卡寫連霸 登上世界球王

2019-05-20 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



後9洞雖打掙扎，美國高球好手凱普卡（Brooks Koepka）靠著三輪打完的7桿領先優勢，今天仍以272（-8）桿奪下PGA錦標賽金盃，寫下連霸同時，也擠下原「世界球王」強森（Dustin Johnson），排名登上世界首位。

凱普卡前9洞博蒂、柏忌各1，轉場後卻遇亂流，第10洞雖射下小鳥，但接續連4洞都吞下柏忌，當強森15洞抓下小鳥時，凱普卡領先只剩1桿，不過最後4洞只再出現1柏忌，最終仍以2桿之差壓下強森，也成為「老虎」伍茲（Tiger Woods）2007年寫下連霸後，再一位PGA錦標賽連兩年捧冠的球員。

「我很開心不用再多打幾洞。」11洞打完還領先6桿的凱普卡笑說，「這是充滿壓力的一輪，強森打得很出色，我聽到所有事情，他表現難以置信，製造我很多壓力。」

不過他仍挺住壓力，不但收下最近23個月的第4座大賽金盃，也成為史上第一位完成過PGA錦標賽和美國公開賽連霸的球員，進帳豐厚的198萬美元（約6209萬新台幣）冠軍獎金。

最終輪揮出74（+4）桿的他笑說：「我根本不知道這是不是我夢寐以求的，這太酷了，非常棒！」

強森一度有機會挑戰凱普卡，但16洞和17洞的接連柏忌使冠軍夢碎，以274（-6）桿獨居第2名的他說，今天風大，使球場難度又增加，「我打得真的很好，第16洞我真的打了兩桿好球，我無法想像球怎麼會飛那麼遠。」他也提到，知道自己最後3洞必須出擊，儘管最後沒如願，「我還是很滿意這狀態下的表現，我讓自己有了機會。」

上一位在PGA錦標賽完成衛冕的「老虎」伍茲，首輪就是和凱普卡同組出發，但名人賽重新登頂的「虎威」沒重現，兩輪打完沒有躍過晉級線；我國好手潘政琮生涯第一度的PGA錦標賽體驗，也是兩輪打完遭淘汰。