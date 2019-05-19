空手道／土耳其公開賽 文姿云、谷筱霜雙銀

2019-05-19 23:44 中央社 台北19日電



台灣空手道名將文姿云與谷筱霜，今天在2019世界空手道土耳其公開賽決賽亮相，可惜兩人都不敵對手，各自拿下一面銀牌。

世界排名第2的文姿云，去年才在雅加達—巨港亞運女子55公斤量級締造史無前例的二連霸，今年她在奧運積分賽場上表現依舊亮眼，包括杜拜、摩洛哥的拉巴特與土耳其站在內，本季共3度闖進決賽。

可惜文姿云今天在55公斤量級決賽面對近況超優的伊朗女將卡瑟（Taravat Khaksar），文姿云開賽一度取得2比1領先，卻沒能守成，先被對手扳平，又在最後30秒陷入2比5落後，最終吞敗摘銀，連續兩站拿下銀牌。

闖進女子50公斤量級決賽的谷筱霜，對手則是兩屆世界空手道錦標賽金牌得主、土耳其名將艾帕普魯（Serap Ozcelik Arapoglu），谷筱霜一路挨打，最終以0比4不敵對手，拿下銀牌。

同樣在去年亞運摘金的谷筱霜，雖未能譜出驚奇擊敗現役世界排名第1的艾帕普魯奪金，不過這面銀牌仍是她自3月奧地利鍍銅之後，本季個人在國際賽的最佳成績。

由於2020東京奧運舉辦量級縮減，女子50公斤量級與55公斤量級合併為一個量級，而每個量級奧運積分排名前2的選手，將可透過積分排名直接取得奧運門票，目前艾帕普魯在50公斤量級積分榜上高居第1，而文姿云則是55公斤量級積分排名第1的選手。