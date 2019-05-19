蘇迪曼盃／周天成直落二勝出 我前3點全拿克香港

2019-05-19 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



2019年蘇迪曼盃世界羽球混合團體錦標賽，周天成搶下小組賽首勝。 歐新社 分享 facebook

2019年蘇迪曼盃世界羽球混合團體錦標賽，今天小組賽首戰對香港隊，中華隊關鍵第三點男單推出台灣「一哥」周天成出擊，花41分鐘，兩個21：15力克伍家朗，中華隊前三點全拿，提前確定擊敗香港，搶下小組賽首勝。

蘇迪曼盃在中國大陸南寧市點燃戰火，我國今天由男雙廖敏峻／蘇敬恆打頭陣，第一點直落二21：14、21：17擊敗鍾瀚霖／譚進希，「球后」戴資穎接續上場，18：21、21：19、21：8逆轉勝擊敗張雁宜，取得點數2：0優勢。

第三點男單由世界第四周天成，迎戰世界排名16名的伍家朗，過去兩人對戰，「小天」取得8勝4負優勢。慢熱的周天成開賽一度落入0：5，中段手感加溫，15：14後再拉出5：0攻勢收尾，21：15搶下第一局。

挾著首局拉尾盤氣勢，周天成次局一路領先，伍家朗一度扳平戰局，但小天穩住陣腳，耐心多拍來回再度擴大領先。賽末點伍家朗連追兩分，不過最終周天成仍用犀利對角扣殺，打下勝利，幫助中華隊率先前三點全拿，提前擊敗香港。

點數3：0擊敗香港，中華隊第四點女雙派出白馭珀／吳玓蓉，迎戰吳詠瑢／楊雅婷，第五點混雙張淨惠／王齊麟碰上謝影雪／鄧俊文。中華隊小組賽第二場，將在22日上午11時迎戰南韓隊，爭奪C組龍頭。