蘇迪曼盃／戴資穎驚險逆轉勝 中華隊取得點數2：0

2019-05-19 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



2019年蘇迪曼盃世界羽球混合團體錦標賽，今天在中國大陸南寧市點燃戰火。分在C組的中華隊，小組賽首戰面對香港隊，戴資穎扛第二點女單迎戰世界排名31名張雁宜，18：21、21：19、21：8逆轉勝，幫助中華隊取得點數2：0優勢。

中華隊過去在蘇迪曼盃最佳成績為八強，自2011年起連續四屆八強止步，今年與香港、南韓隊同組，盼能改寫隊史最佳。

小組賽首戰，中華隊男雙派出廖敏峻／蘇敬恆，直落二21：14、21：17擊敗香港鍾瀚霖／譚進希搶下第一點，第二點戴資穎，第三點男單推出「一哥」周天成迎戰24歲世界排名16名的伍家朗，第四點女雙白馭珀／吳玓蓉對吳詠瑢／楊雅婷，第五點混雙張淨惠／王齊麟迎戰謝影雪／鄧俊文。

史上在位最久球后戴資穎，累計雄踞世界第一達127周，近期笑納二連冠，4月超級700系列賽大馬名人賽締造三連霸，隨後又在新加坡超級500系列賽奪下賽史第二冠，蘇迪曼盃是她東京奧運積分賽第一站。

戴資穎過去對戰張雁宜八戰全勝，19日首局失誤過多，開賽陷入苦戰，張雁宜則頻頻拚球，18：21失掉首局。

次局戴資穎回穩，4：3後拉出小高潮，取得11：5領先，不過技術暫停後，「小戴」失誤稍嫌過多，遭張雁宜打出11：4超前攻勢。戴資穎臨危不亂，先連趕3分逼平戰局，18：19後對角扣殺，關鍵時刻連下3分，21：19驚險拿下第二局。

決勝局戴資穎進攻更為主動，腳步移位加速拉快節奏，率先取得11：3。反觀張雁宜體力下滑失誤增加，讓戴資穎擴大到10分領先，張雁宜13：5手指破皮請求暫停包紮。暫停過後，張雁宜回擊頻頻出界送分，戴資穎一記精彩反拍落到底角逼出賽末點，最終張雁宜掛網失誤，戴資穎21：8逆轉勝搶下第二點。