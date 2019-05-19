足球／踢球訓練「感統」能力 小朋友不當弱雞

2019-05-19 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



竹林幼兒園中班組成的竹林衝鋒隊。記者林宋以情／攝影 分享 facebook 2019台北市幼兒足球錦標賽，連續第二天在台北田徑場熱鬧開踢。揮別昨天上午的陰雨，19日近千名家長和小朋友齊在艷陽下揮汗。由竹林幼兒園中班組成的竹林衝鋒隊，陣中3個小女生也披上搶眼的巴薩戰袍，架式十足。園長沈秀治表示，踢球不僅能從小訓練孩子的感覺統合（簡稱感統）能力，並培養孩子專注和學習團隊合作。

竹林小學附設幼兒園成立足球隊已經5年，為了讓小朋友不再當「弱雞」，刺激協調能力並接觸運動，一方面也訓練體態，成立足球英文綜合班，並找來足球教練前來指導。

園長沈秀治回憶，頭一年參加比賽，20分鐘的比賽，小朋友跑沒多久就喊累要休息，現在是連教練換下場還欲罷不能。球隊賽前也到中正橋下練習，讓孩子走出戶外，球隊的家長們也樂在其中，很有凝聚力，「成績不重要，重點是過程。讓小朋友發展四肢協調能力，也會發現他們能培養出團隊榮譽感，專注力也會提升。」