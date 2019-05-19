親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

詐上海經理得手3億 詐欺犯喪命台中茶館

索羅門議員施壓要與陸建交？外交部：仍難有共識

運動筆記拿麼會跑三個月內，從厭惡跑步到完成三鐵的肥宅之旅
健行筆記【台北北投】奇岩唭哩岸山稜．1654荷蘭#34圖根點之謎四腳亭砲台古蹟巡禮、三坑子步道賞桐花
NBA賽事精華- 勇士 vs. 拓荒者 (5月19日)今日最佳球員- Draymond Green (5月19日)

足球／踢球訓練「感統」能力 小朋友不當弱雞

2019-05-19 17:31聯合報 記者林宋以情╱即時報導

竹林幼兒園中班組成的竹林衝鋒隊。記者林宋以情／攝影
竹林幼兒園中班組成的竹林衝鋒隊。記者林宋以情／攝影
分享
2019台北市幼兒足球錦標賽，連續第二天在台北田徑場熱鬧開踢。揮別昨天上午的陰雨，19日近千名家長和小朋友齊在艷陽下揮汗。由竹林幼兒園中班組成的竹林衝鋒隊，陣中3個小女生也披上搶眼的巴薩戰袍，架式十足。園長沈秀治表示，踢球不僅能從小訓練孩子的感覺統合（簡稱感統）能力，並培養孩子專注和學習團隊合作。

竹林小學附設幼兒園成立足球隊已經5年，為了讓小朋友不再當「弱雞」，刺激協調能力並接觸運動，一方面也訓練體態，成立足球英文綜合班，並找來足球教練前來指導。

園長沈秀治回憶，頭一年參加比賽，20分鐘的比賽，小朋友跑沒多久就喊累要休息，現在是連教練換下場還欲罷不能。球隊賽前也到中正橋下練習，讓孩子走出戶外，球隊的家長們也樂在其中，很有凝聚力，「成績不重要，重點是過程。讓小朋友發展四肢協調能力，也會發現他們能培養出團隊榮譽感，專注力也會提升。」

賽前訓練就滿臉通紅，球隊3位女生之一的Zoe，除了有學芭蕾舞，也學足球，練習不時擔任守門，場上踢球不亦樂乎。Zoe的媽媽笑說，踢球小擦傷難免，除了怕曬傷其他都讓小孩自己決定，「她很好動，剛好讓她嘗試足球，感受團隊氣氛和合作。」

竹林衝鋒隊拿下中班組冠軍。圖／沈秀治提供
竹林衝鋒隊拿下中班組冠軍。圖／沈秀治提供
分享

田徑

相關新聞

羅馬網賽／球王、蠻牛會師決賽 搶當名人賽之王

2019-05-19 08:16

網球／莊吉生奪今年首冠 謝政鵬連兩周雙打登頂

2019-05-19 15:24

足球／台非混血兒Conray衝浪籃球都懂 偶像很老派

2019-05-19 18:26

田徑／楊俊瀚200M奪銀 中華隊大阪大獎賽收2銀1銅

2019-05-19 14:53

法網／6年第一次 美國巨砲腿傷錯過大滿貫

2019-05-19 13:57

跆拳道世錦賽／臉部被擊中送醫 奧運國手劉威廷無大礙

2019-05-19 10:42

PGA錦標賽／三輪完領先7桿 凱普卡衛冕差一步

2019-05-19 09:29

羅馬網賽／納達爾擊敗希臘新秀挺進決賽

2019-05-19 04:41

上海田徑鑽石聯賽／標槍87公尺12摘銀 鄭兆村擲進東奧

2019-05-19 01:01

台灣體總舞藝展演 6千人會師

2019-05-19 00:57

拳擊／大病初癒 洪嘉慶照奪金腰帶

2019-05-19 00:52

自由車／台灣盃國際場地經典賽 黃亭茵奪金進帳200分

2019-05-19 00:15

拳擊／TKO泰國馬杜雅 洪嘉慶奪拳王金腰帶

2019-05-18 22:41

田徑／上海鑽石聯賽 鄭兆村87公尺12取得東奧門票

2019-05-18 21:04

羅馬女網／拚入超級搶十落敗 詹家姊妹無緣爭冠

2019-05-18 20:37

空手道／土耳其公開賽 文姿云再闖金牌戰

2019-05-18 18:17

定向越野／華梵盃短距離賽 陳彥龍、王俐晶稱王封后

2019-05-18 17:52

高球／台灣業餘錦標賽月底開打 將選出中華隊成員

2019-05-18 17:22

自由車／飛26小時午夜抵台 亞錦賽金牌照樣稱王

2019-05-18 17:17

足球／踢球取代滑手機 北市幼兒錦標賽162隊同歡

2019-05-18 16:46

PGA錦標賽／掉出晉級線 伍茲、潘政琮遭淘汰

2019-05-18 08:53

拳擊／台灣職業拳王爭霸 洪嘉慶今搶金腰帶

2019-05-18 00:14

羅馬女網／歷3盤2小時大戰 詹家姊妹闖雙打4強

2019-05-17 23:58

羅馬網賽／費德勒右大腿受傷 退出8強戰

2019-05-17 23:45

羅馬網賽／逆轉拍落澳網冠軍組合 詹家姊妹晉四強

2019-05-17 20:21
看更多

熱門文章

NBA／西決G3勇士格林大三元 落後18分逆轉勝聽牌

2019-05-19 11:38

NBA／格林第三節大反撲 拓荒者再嚐被逆轉悲劇

2019-05-19 11:43

NBA／連3戰至少35分 柯瑞創下多項紀錄

2019-05-19 13:51

NBA／2年前和勇士摘冠 巴恩斯不願戴冠軍戒

2019-05-19 12:26

NBA／杜蘭特繼續養傷 格林：不能坐以待斃

2019-05-19 07:48

NBA／晉級機率不到1成 暴龍教頭：這不是真的

2019-05-19 10:13

日職／王柏融3支1連5場安打 火腿因雨裁定落敗

2019-05-19 15:40

NBA／格林全能演出 柯瑞：他有8個眼珠

2019-05-19 14:31

NBA／伊古達拉傷、湯普森犯規麻煩 勇士半場13分落後

2019-05-19 10:31

NBA／奪季後賽第7次大三元 格林笑傲勇士隊史

2019-05-19 12:36

NBA／帶肋骨分離傷勢上陣 里拉德稱勇士防守像面牆

2019-05-19 15:59

NBA／左小腿緊繃提前退場 伊古達拉將接受檢查

2019-05-19 13:54

NBA／暴龍慘敗公鹿 小加索：我打爛透了

2019-05-18 19:28

MLB／田中將大踢球傷到腳 洋基遭逆轉失龍頭

2019-05-19 08:51

籃球／李允傑飆8記三分彈 政大表演賽逆轉富邦

2019-05-18 19:52

NBA／火箭首席助教未獲續約 老闆發言力挺丹東尼

2019-05-19 12:32

NBA／致敬詹皇香蕉船組合 迪奧發推特虧吉諾布里

2019-05-19 12:37

田徑／上海鑽石聯賽 鄭兆村87公尺12取得東奧門票

2019-05-18 21:04

NBA／連22個系列賽客場勝 勇士持續刷新紀錄

2019-05-19 16:50

NBA／誇讚格林全能表現 柯爾：他是破壞球

2019-05-19 16:52

NBA／字母哥30分、17籃板 公鹿續踩暴龍

2019-05-19 01:04

拳擊／TKO泰國馬杜雅 洪嘉慶奪拳王金腰帶

2019-05-18 22:41

NBA／季後賽11戰淨勝168分 公鹿高居史上第3

2019-05-19 12:30

羅馬網賽／納達爾擊敗希臘新秀挺進決賽

2019-05-19 04:41

MLB／林子偉重訓中 預計29日開始棒球訓練

2019-05-19 09:09

MLB／大谷2分彈主場首轟 楚奧特250轟同慶

2019-05-19 13:03

MLB／韓職投回大聯盟 藍鳥蝴蝶球左投上次先發近11年前

2019-05-19 08:53

羅馬網賽／球王、蠻牛會師決賽 搶當名人賽之王

2019-05-19 08:16

中職／ 全場11次保送 洪總：當然會輸

2019-05-18 22:00

MLB／大都會連輸馬林魚 教頭卡洛威傳飯碗危機

2019-05-19 09:35

中職／林益全致勝3分砲 因雨裁定悍將勝兄弟

2019-05-18 21:54

日職／王柏融打擊率升2成83 打席不夠無法上榜

2019-05-19 16:50

中職／猿隊單場投出11次保送 助攻獅隊取3連勝

2019-05-18 20:54

日職／強碰投手雙冠王 王柏融敲對戰首安

2019-05-19 00:54

中職／猿「保送」獅 仍暫居龍頭

2019-05-19 00:35

MLB／穆西納回母校史丹佛開球 教練透露曾是二刀流

2019-05-19 10:41

田徑／楊俊瀚200M奪銀 中華隊大阪大獎賽收2銀1銅

2019-05-19 14:53

MLB／太空人首局打爆紅襪 6月前兩度10連勝史上第3支

2019-05-19 11:27

日職／宋家豪第12場中繼成功 陳冠宇防禦率破功

2019-05-19 17:08

上海田徑鑽石聯賽／標槍87公尺12摘銀 鄭兆村擲進東奧

2019-05-19 01:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top