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網球／莊吉生奪今年首冠 謝政鵬連兩周雙打登頂

2019-05-19 15:24聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

謝政鵬與印尼搭檔再度奪冠。 擷圖自TennisUpdateINA(釜山站資料照)
謝政鵬與印尼搭檔再度奪冠。 擷圖自TennisUpdateINA(釜山站資料照)
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上周在釜山挑戰賽完成男雙三連霸的「A鵬」謝政鵬，本周轉往光州，與印尼搭打朗卡特（Christopher Rungkat）攜手一路挺進最終戰，歷經連三場的三盤大戰，最終以6：3、3：6、10：6擊敗地主南韓組合Ji Sung Nam／Min-Kyu Song，連兩周登頂成功。

完成釜山挑戰賽男雙三連霸後，本周謝政鵬轉往光州，已經連續八周出賽的他賽前本想輕鬆面對光州站賽事，因此除了雙打外也參加了單打賽事，沒想到卻在單打比賽中，因「跑太多」造成腳底起了大水泡，單打止步會內首輪，雖然緊急治療仍多少影響到雙打賽事。

謝政鵬與搭擋朗卡特本周延續釜山站奪冠氣勢，從八強賽起、連三戰都打到「超級搶十」才驚險取勝，而連續征戰下來，謝政鵬坦言身體已經疲憊不堪，因此奪下這座冠軍他也直呼意外，「奪冠的感覺還是不錯啦！」

世界雙打排名66的謝政鵬，奪下今年第4座，也是生涯第19座的ATP挑戰賽男雙頭銜，接下來他將與朗卡特轉往瑞士，參加ATP250系列的日內瓦公開賽，繼續連續第九周的出賽。

而台灣網球「一哥」莊吉生本周同樣出征光州挑戰賽，位列大會第五種子的他一路過關斬將挺進男單最終戰，最終以6：4、6：2拍落以色列好手賽拉（Dudi Sela），奪下個人今年首冠，也是生涯第四座挑戰賽單打冠軍。

謝政鵬卡特莊吉生

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