法網／6年第一次 美國巨砲腿傷錯過大滿貫

2019-05-19 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



伊斯納。 歐新社 分享 facebook 美國巨砲伊斯納（John Isner）大滿貫連續24站的出賽紀錄，今年法網畫下句點，世界排名11的美國長人宣布，因左腳傷勢未癒，確定缺席月底登場的紅土大賽。

伊斯納3月底邁阿密名人賽決賽和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）爭冠時受傷，他在推特上寫說：「很不幸，我必須退出今年的法網，邁阿密受的腳傷還沒完全康復，我不可能在這樣狀態下在巴黎展現競爭力。」

34歲的美國好手也提到，錯過大滿貫對他並非習以為常的事情，但健康必須擺在首位，「這是路上一個小窟窿，我會早日康復的，希望溫布頓能見到大家！」

伊斯納身高達208公分，大滿貫最佳成績是去年溫布頓打進4強，大滿貫代表作則是在2010年溫布頓首輪和法國馬惠（Nicolas Mahut）的史詩級馬拉松大戰，這場大滿貫史上比賽的決勝盤就打了138局，伊斯納最終以70：68拿下勝利，結束打了3天、超過11小時的歷史戰役。

伊斯納去年法網打到第4輪才不敵阿根廷長人迪爾波卓（Juan Martin del Potro），今年無法出賽，是2013年澳網缺席後首度無緣大滿貫。

俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）日前也宣布，因肩傷未癒退出今年法網。