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PGA錦標賽／三輪完領先7桿 凱普卡衛冕差一步

2019-05-19 09:29聯合報 記者曾思儒╱即時報導

凱普卡。 美聯社
凱普卡。 美聯社
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去年完成美國公開賽衛冕，美國高球好手凱普卡（Brooks Koepka）離PGA錦標賽連霸也只剩最後18洞，且他三輪打完領先達7桿，金盃幾乎到手。

凱普卡今天結束的第三輪揮出70桿，成績並非最佳，但靠著前兩輪擊出大賽史上最低桿的128（-12）桿，仍為連霸打下根基。不過和前兩輪表現相較，凱普卡直說自己表現有點掙扎，「這樣聽起來或許不好，但今天就是場戰鬥，我的擊球不是太好，偏右了一些，但我仍挺住，保持競爭力。」

第三輪柏忌、博蒂各3的凱普卡形容，這輪的表現比起第二輪印象更深刻，「沒有打出你的『A』比賽，但仍有很好數字，我非常、非常滿意今天的表現。」

和凱普卡同樣有大賽奪冠紀錄的史皮斯（Jordan Spieth）和史考特（Adam Scott），第三輪分別有66（-4）和64（-6）桿佳績，同以207（-3）桿並列第8位，但和凱普卡有9桿差距；目前「世界球王」強森（Dustin Johnson）則和另3名球員同以205（-5）桿同居第2位。

三輪打完領先7桿的凱普卡，有機會成為美國公開賽衛冕後，PGA錦標賽也完成連霸的史上第一人，他的最終輪將於台灣時間明天凌晨2點35分壓軸出發。

美國高球天王「老虎」伍茲（Tiger Woods）首輪就是和凱普卡同組出發，但名人賽重新登頂的「虎威」沒重現，兩輪打完沒有躍過晉級線；我國好手潘政琮生涯第一度的PGA錦標賽體驗，也是兩輪打完遭淘汰。

PGA錦標賽美國公開賽

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