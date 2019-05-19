羅馬網賽／球王、蠻牛會師決賽 搶當名人賽之王

2019-05-19 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



球王約克維奇。 路透 分享 facebook 沒讓「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）等太久，塞爾維亞「世界球王」約克維奇今天凌晨歷經三盤大戰拍下阿根廷小巨人舒沃茲曼（Diego Schwartzman），拿到羅馬名人賽決賽門票，台灣時間今天晚上10時將在生涯第54度的「夢幻對決」爭奪最後金盃。

小約上一站在馬德里登頂，摘下生涯第33座一千分級的名人賽金盃，也追平納達爾保持的名人賽史上最多冠紀錄；前兩種子如今會師羅馬名人賽決賽，今天晚上誰先拿到第34冠，就能單獨保有紀錄。

就過去53度交手，小約握有28勝25敗的些微優勢，且是最近11次對決摘下9勝，不過納達爾在兩人23次紅土交手拿下壓倒性的16勝，過去羅馬名人賽7次和小約對陣也拿下4勝，今天勝負難料。

四強賽歷經2小時又31分鐘才以6：3、6：7（2：7）、6：3勝出的小約稱讚，納達爾不斷展現身為網壇傳奇球員的能力，「我對他有崇高敬意，他也是我史上最佳對手，毫無疑問，每次和對方交手都是個刺激，是最大挑戰。」

納達爾今年紅土賽季冠軍數還沒開張，他在馬德里四強賽苦戰三盤不敵希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），昨天馬上甜蜜報仇，6：3、6：4晉級，以未失一盤的強勢表現挑戰本季紅土首冠。

「這場勝利對我十分重要，因為我面對一個紅土拿下很多勝利的好球員打得順手，所以能直落二擊敗他是很正面的結果，更重要的是我有感覺每一週、每一天都打得更好了，這對我很重要。」拿到生涯第50場名人賽決賽門票的納達爾說。