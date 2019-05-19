自由車／台灣盃國際場地經典賽 黃亭茵奪金進帳200分

2019-05-19 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



目標前進2020東京奧運，里約奧運國手黃亭茵，2019年高雄楠梓自由車場登場的台灣盃國際自由車場地經典賽，18日在菁英女全能賽一路領先，積分156分繼2014年後再度封后，200分世界排名積分入袋。

菁英女個人全能賽共有7.5公里集體出發賽、7.5公里節奏搶分賽、落後淘汰賽以及20公里領先計分賽四個項目，以總積分排定名次。黃亭茵四項都排第一，總積分156分奪冠，南韓商業隊具聖恩131分第二，香港隊李思穎126分第三，這也是她繼2014年後，隔五年再度在經典賽全能奪金，也為自己進帳200分世界排名積分。

「知道自己不必再兼顧場地和公路，專心拼場地賽奧運資格就好。」黃亭茵賽後表示，自己狀態其實不是很好，「亞錦賽後心情有好一點，因為今年十月公路就關門了，拼亞運跟拼奧運完全不一樣，我是用生命在騎，我都笑說自己是折壽在騎車。」

對於奧運女子全能賽資格，黃亭茵信心滿滿，她今年比了一場亞錦賽，兩場世界杯和一場世錦賽，「只比四場分數就在邊邊了，只要顧好亞錦賽，多參加幾場世界杯，明年再比世錦賽，人平安，訓練夠就有機會去奧運。」

集體出發賽時，黃亭茵差點被南韓超越。第二場節奏搶分賽時她已知道大家水準，盯主要選手就好，「節奏搶分賽時我很冷靜，本想如果香港選手可以贏南韓，就可拉開差距，沒想到落後淘汰賽兩個南韓拿到二三，但還在可控制範圍內。」

最後一項領先計分賽時，黃亭茵說大家都有點疲勞，「一出發發現沒人要攻擊，就想說那搶分數就好，衝了四次後發現有機會拿前三選手都跟著我，但搶分時也沒超，似乎沒要跟我拼勝負，但我還是很注意，因為有機會她們還是會超。」