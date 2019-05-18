拳擊／TKO泰國馬杜雅 洪嘉慶奪拳王金腰帶

2019-05-18 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



由中華職業拳擊協會主辦，2019台灣職業拳王爭霸戰VOL.2今天在台北體育館登場。我國排灣族拳擊好手洪嘉慶，第二回合TKO泰國選手馬杜雅，在地主觀眾歡呼聲中，高舉拳王金腰帶。

披著排灣族傳統服飾出場，洪嘉慶第一回合和馬杜雅打得難分難捨，但第二回合全力攻擊，1分53秒時將馬杜雅TKO（技術擊倒）無法再戰，馬杜雅更一度昏厥倒地，洪嘉慶順利拿下拳王頭銜。

賽後右眼角還滲著血絲，洪嘉慶賽後難掩激動，透露獲勝當下一度哽咽，「畢竟因病休息了半年，不知道自己還能不能成功，內心壓力很大。」

洪嘉慶表示，第一回合肩膀有些僵硬，還放不開，不過第二回合全力攻擊，連續重拳擊中馬杜雅，讓對手難以招架，「我告訴自己不能保留空間，積極進攻。有感覺到可以把他擊倒，很興奮。」

教練葉俊昌表示，洪嘉慶第一回合結束就右眼角裂開，因此決定改變戰術，避免夜長夢多，「他的優勢就是有力量，而且夠冷靜。賽前我告訴他，觀眾多，一定要把心情壓下來。心態穩定狀態就穩定，他也做到了。」

在地主觀眾鼓譟下如何保持心態冷靜，洪嘉慶用禱告，「請求上帝給我力量和安定的心。第二回合就覺得有機會可以ＴＫＯ。接下來我會繼續努力，希望朝洲際、世界邁進。」

台體大拳擊精靈王靖欣，今天則擔任開場，出戰印度巴舒曼特利，同樣拿下勝利。她曾完成全中運、全大運三連霸，但職業賽沒有頭盔保護，為了怕家人擔心不想要家人來看，不過許多好友仍到場力挺。