田徑／上海鑽石聯賽 鄭兆村87公尺12取得東奧門票

2019-05-18 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



鄭兆村。圖／報系資料照 分享 facebook

亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村今天在上海國際田徑總會鑽石聯賽亮相，儘管日前受到感冒影響，鄭兆村在第二擲就擲出達到東京奧運參賽標準的86公尺93，第三擲更擲出87公尺12的成績，成為台灣首位獲得東奧門票的田徑選手。

上月剛在卡達多哈亞錦賽以86公尺72拿下金牌的鄭兆村，出發上海前表示，希望在強敵對激下，一口氣達到明年東京奧運參賽標準。

這次除了鄭兆村外，包括德國洛勒（Thomas Röhler）、前年台北世大運銀牌霍夫曼（Andreas Hofmann）和肯亞耶戈（Julius Yego）也都將同場競技，而他們3人的生涯最佳成績都在90公尺以上。

鄭兆村雖在多哈亞錦賽不慎拉傷右大腿，返台後積極治療，又遇到感冒來襲，直到上周才恢復有強度的訓練，他也坦言自己狀態可能會不及亞錦賽時理想，但仍會努力力拚東奧達標。

首擲鄭兆村僅擲出81公尺04成績，不過他在第二擲擲出後就高舉右手，果然丈量成績出爐就擲出達標的86公尺93，第三擲鄭兆村再把成績往上提升，擲出87公尺12成績，僅次於霍夫曼的87公尺55。

最終鄭兆村首度參加鑽石聯賽就收下第二名，也成為首位獲得明年東京奧運的台灣田徑選手，截至今晚為止亞洲排名第一，世界排名第二位。國際田徑總會（IAAF）規定，東京奧運採達標與積分雙軌制，取標時間從今年5月開始，男子標槍參賽標準為85公尺。