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定向越野／華梵盃短距離賽 陳彥龍、王俐晶稱王封后

2019-05-18 17:52聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

2019年華梵盃全國短距離定向越野錦標賽今天在新北市石碇華梵大學校區舉行，由於天公作美，近150位好手奔馳在石碇山區的美麗大學校園，甫在全國大專校院運動會獲男、女公開組金牌的金門大學男選手陳彥龍、中正大學女選手王俐晶，再雙雙奪下今天賽事男、女菁英組金牌，表現亮眼。

這次比賽賽程極具難度，選手們在競賽過程都充份享受挑戰的樂趣，一百多位來自全台各地的選手參加23組競賽。今天的比賽是短距離定向越野賽，全程約4公里左右，大家在起伏的山坡及樹林裡奔馳，雖然有些選手受傷，但都完成競賽，尤其是參加家庭組與雙人組的民眾，多是家人一起組隊參賽，也在競賽中享受天倫之樂。

在定向越野界有名的定向家族黃進淇、楊文芬夫妻，與一雙國手兒女黃博遠、黃敏惠，今天4人一起出賽，爸爸黃進淇獲男子45歲組金牌，媽媽楊文芬獲女子50歲組金牌，就讀清華大學的兒子黃博遠獲男子20歲組銅牌，就讀中山女中的女兒黃敏惠獲女子20歲組金牌。

中華定向越野協會宣佈，今天比賽獲各組前三名的優勝選手均可獲得免報名費參加9月7、8日在馬祖舉行的馬祖定向東西莒錦標賽的資格，歡迎大家挑戰外島的定向越野賽。

2019年華梵盃全國短距離定向越野錦標賽。圖／中華定向越野協會提供
2019年華梵盃全國短距離定向越野錦標賽。圖／中華定向越野協會提供
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2019年華梵盃全國短距離定向越野錦標賽獲獎選手。圖／中華定向越野協會提供
2019年華梵盃全國短距離定向越野錦標賽獲獎選手。圖／中華定向越野協會提供
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