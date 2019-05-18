親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
運動筆記三個月內，從厭惡跑步到完成三鐵的肥宅之旅來自春季的兩場北部河濱賽事 兩場總二
健行筆記健行，在克里特島【短片】4日雪劍縱走│Day1重裝雪主下翠池
NBA賽事懶人包 (5月18日)賽事精華- 公鹿 vs. 暴龍 (5月18日)

世界空手道土耳其站 文姿云再闖金牌戰

2019-05-18 18:17中央社 台北18日電

亞運空手道金牌2連霸名將文姿云，在2019世界空手道公開賽土耳其的伊斯坦堡站，連...
亞運空手道金牌2連霸名將文姿云，在2019世界空手道公開賽土耳其的伊斯坦堡站，連闖6關挺進金牌戰，明天將和伊朗女將卡瑟（Taravat Khaksar）爭金。 圖／聯合報系資料照片
分享
亞運空手道金牌2連霸名將文姿云，在2019世界空手道公開賽土耳其的伊斯坦堡站，連闖6關挺進金牌戰，明天將和伊朗女將卡瑟（Taravat Khaksar）爭金。

文姿云是目前女子55公斤量級世界排名第2的名將，今年她共參加5站世界空手道公開賽，其中包括杜拜、摩洛哥的拉巴特，以及土耳其伊斯坦堡都闖進決賽，而她在杜拜摘金，拉巴特則拿下銀牌。

這次土耳其站，文姿云首役以1比0險勝俄羅斯選手，有驚無險闖過頭關，頭過身就過的她，接下來幾乎沒有遭遇太多阻力，直到8強遇世界排名第4的義大利名將卡定（Sara Cardin）。

現年32歲的卡定，曾是2014世界空手道錦標賽金牌得主，她生涯共在歐洲空手道錦標賽包辦3金、3銀、1銅，也因為她兼具優雅氣質與亮麗外型，曾被義大利媒體封為「空手道小姐」。

8強賽文姿云和卡定正規賽以2比2打平，靠著「先取」優勢驚險過關，接下來4強賽再以1比0力克雅加達—巨港亞運銅牌、印尼女將佐科爾達（Cokorda IstriAgung Sanistyarani），闖進金牌戰。

文姿云金牌戰的對手，是近況極佳的伊朗女將卡瑟，上一站卡瑟才剛在摩洛哥拿下銅牌，奧地利站則是奪得金牌。

文姿云在臉書上透露，她不習慣賽前看籤表，因為只要一看，通常就不用睡了，滿腦子會一直想要怎麼打，她很期待明天的決賽，也感謝所有粉絲的加油。

文姿云亞運羅斯

相關新聞

高球／台灣業餘錦標賽月底開打 將選出中華隊成員

2019-05-18 17:22

自由車／飛26小時午夜抵台 亞錦賽金牌照樣稱王

2019-05-18 17:17

足球／踢球取代滑手機 北市幼兒錦標賽162隊同歡

2019-05-18 16:46

PGA錦標賽／掉出晉級線 伍茲、潘政琮遭淘汰

2019-05-18 08:53

拳擊／台灣職業拳王爭霸 洪嘉慶今搶金腰帶

2019-05-18 00:14

羅馬女網／歷3盤2小時大戰 詹家姊妹闖雙打4強

2019-05-17 23:58

羅馬網賽／費德勒右大腿受傷 退出8強戰

2019-05-17 23:45

羅馬網賽／逆轉拍落澳網冠軍組合 詹家姊妹晉四強

2019-05-17 20:21

拳擊／首場職業賽 拳擊精靈王靖欣不想家人來看

2019-05-17 18:27

拳擊／洪嘉慶十年一戰 為腰帶還為台灣拳手而戰

2019-05-17 18:09

PGA錦標賽／首輪伍茲並列第51 潘政琮爆桿並列第144

2019-05-17 10:15

田徑／衝東奧達標 鄭兆村拚鑽石聯賽

2019-05-16 23:59

法網／肩傷未癒 莎拉波娃缺席

2019-05-16 23:43

自由車／台灣盃經典賽 15國好手聚高雄

2019-05-16 23:07

羅馬網賽／直落二退席布可娃 大坂直美收對戰四連勝

2019-05-16 19:31
看更多

熱門文章

NBA／G2林書豪垃圾時間上場 暴龍103:125大敗

2019-05-18 10:59

NBA／違反禁藥規範 伊凡斯遭逐出聯盟

2019-05-18 09:40

NBA／季後賽必贏破功 林書豪只能擁抱垃圾時間

2019-05-18 12:12

NBA／關鍵「火鍋」 勇士逆轉拓荒者

2019-05-18 00:21

日職／對剋星軟銀千賀滉大敲安 王柏融4支1輸球

2019-05-18 16:17

NBA／字母哥強勢領軍 公鹿飆125分輕取暴龍

2019-05-18 12:00

NBA／年度頒獎典禮時間確定 各獎項入圍者名單

2019-05-18 10:11

NBA／傷勢比當初所想嚴重 杜蘭特恐缺席西決

2019-05-18 14:28

NBA／駁斥里拉德說法 裁判報告證實伊古達拉沒犯規

2019-05-18 14:17

NBA／寧死也不讓戴維斯去湖人？ 鵜鶘老闆嚴詞否認

2019-05-18 14:18

NBA／親兄弟場上明算帳 小柯瑞公事公辦

2019-05-18 15:12

NBA／格林自稱防守史上最佳 皮本有話要說

2019-05-18 15:55

NBA／累計6場勝分破20 公鹿追平季後賽紀錄

2019-05-18 11:41

MLB／未正式宣布退休 王建民：捨不得離開球場

2019-05-18 12:21

MLB／大聯盟首位出櫃球員 伯克發明擊掌手勢卻晚景淒涼

2019-05-18 09:08

SBL／達欣不打職籃 球員：對未來一頭霧水

2019-05-18 00:19

MLB／達比修飆11K 小熊投教：關鍵在變化球

2019-05-18 07:42

中職／陳江和執教將滿月 看王勝偉隔「一條線 」

2019-05-18 10:37

NBA／紐奧良刮威廉森旋風 美式足球隊也打他主意

2019-05-18 16:16

日職／王柏融復出後首度打滿全場 敲唯一打點

2019-05-18 16:50

羅馬網賽／費德勒右大腿受傷 退出8強戰

2019-05-17 23:45

中職／輸了薪資仲裁心情複雜 周思齊：還要繼續努力

2019-05-17 19:40

NBA／球迷喊MVP 字母哥不在乎：專注下一戰

2019-05-18 16:24

MLB／太空人9連勝 普雷斯利創39場無失分紀錄

2019-05-18 10:45

MLB／專攻塞揚強投？ 馬林魚打爆狄葛隆止7連敗

2019-05-18 11:36

中職／艾迪頓「拐氣」 兄弟中止7連敗

2019-05-17 23:54

SBL／達欣率先開砲重返甲組 職籃進度引關注

2019-05-17 19:38

PGA錦標賽／掉出晉級線 伍茲、潘政琮遭淘汰

2019-05-18 08:53

MLB／大谷連5場安打 普荷斯3116安超A-Rod

2019-05-18 13:46

中職／艾迪頓優質先發加4轟贊助 中信兄弟中止7連敗

2019-05-17 21:55

羅馬網賽／逆轉拍落澳網冠軍組合 詹家姊妹晉四強

2019-05-17 20:21

中職／周思齊薪資仲裁 球團勝出

2019-05-17 23:49

拳擊／台灣職業拳王爭霸 洪嘉慶今搶金腰帶

2019-05-18 00:14

MLB／布萊恩3響砲轟國民 隊史上次紀錄也是他

2019-05-18 11:35

日職／宋家豪無失分奪11中繼 陳冠宇連9戰無責失

2019-05-18 16:58

日職／陽岱鋼代打沒表現 巨人4:1勝中日

2019-05-17 20:23

羅馬女網／歷3盤2小時大戰 詹家姊妹闖雙打4強

2019-05-17 23:58

全國青少棒／曾譯威連3K守成 北市1分險勝竹縣晉四強

2019-05-18 12:08

CBA球星劉錚裝備魂上身 分享運動選購裝備秘訣

2019-05-17 21:37

全國青少棒／韓碩恒包辦4打點 東縣收最後一張四強門票

2019-05-18 14:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top