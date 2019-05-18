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足球／踢球取代滑手機 北市幼兒錦標賽162隊同歡

2019-05-18 16:46聯合報 記者林宋以情╱即時報導

台北市喬治亞幼兒園推廣足球運動風氣，場上小朋友架勢十足。圖／主辦單位提供。
台北市喬治亞幼兒園推廣足球運動風氣，場上小朋友架勢十足。圖／主辦單位提供。
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2019台北市幼兒足球錦標賽，今天台北田徑場盛大展開，高達162隊、近2千名小朋友參與，讓今年步入10周年的台北市幼兒足球錦標賽，格外熱鬧。縱使上午北市地區下起大雨，小朋友、家長熱情依舊；隨著下午天空的放晴，賽事也進入白熱化，全場小朋友對賽事滿滿的投入，成功為首日賽程畫下句點。

台北市幼兒足球錦標賽在短短2天之內報名就已額滿，18日上午開幕典禮，台北市政府體育局副局長劉寧添特別替小朋友加油打氣，副局長期許孩子們健康成長，在比賽過程中培養對運動的喜好。

台北市喬治亞幼兒園甚至為本屆賽會報名6隊之多，老師Alice透露，因為幼兒園本身有足球課程，加上有台北市幼兒足球錦標賽這麼棒的舞台，小朋友才會如此踴躍參與。

小班組比賽中，TFA曼聯隊展現壓倒性實力，分別以8：0、9：1大勝對手奪冠，隊長「Rooney」更是狂進8球，他童顏童語說道，希望自己未來有機會到英國踢球，就像英國名將魯尼（Wayne Rooney）一樣。

TFA曼聯隊由墨西哥籍教頭羅雷杰率領，羅教練指出，來到TFA的小朋友、家長都非常熱愛足球，參與比賽也讓這些小朋友們放下滑手機的慾望，取而代之是體力變更好。羅教練還說：「平常台北田徑場都是給國際賽，可以讓小朋友們來這麼好的場地踢球，大家都很開心。」

19日將進行台北市幼兒足球錦標賽最後1天賽程，預計上午9點開賽，本屆比賽依照小班組、中班組、大班組、跨園所組等組合，進行7人制足球比賽，每3隊為1組，採用循環賽制度，每組都會選出1隊冠軍以及2隊優勝。

TFA曼聯隊隊長「Rooney」（帶球者）2場比賽貢獻8球。圖／主辦單位提供
TFA曼聯隊隊長「Rooney」（帶球者）2場比賽貢獻8球。圖／主辦單位提供
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今天第10屆台北市幼兒足球錦標賽活力登場。台北市幼兒足球協會總幹事孫惠如（左起）...
今天第10屆台北市幼兒足球錦標賽活力登場。台北市幼兒足球協會總幹事孫惠如（左起）、中華足球協會副秘書長蔡鴻義、台北市幼兒足球協會理事李柏毅、台北市體育局副局長劉寧添、台北市教育局學前教育科主任陳韻如、台北市學前及國中教育協會理事長鄭好嬋、大漢集團董事長秦熙嶽、大會裁判長許進耀。圖／主辦單位提供
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田徑曼聯Wayne Rooney

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