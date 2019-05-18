親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

遠雄佣金案 趙藤雄請回、兒子趙信清3000萬交保

運動筆記三個月內，從厭惡跑步到完成三鐵的肥宅之旅來自春季的兩場北部河濱賽事 兩場總二
健行筆記【短片】4日雪劍縱走│Day1重裝雪主下翠池玉山前峰【我們與玉山的距離】
NBA精彩演出- Giannis Antetokounmpo 切入爆扣 (5月18日)賽事懶人包 (5月17日)

PGA錦標賽／掉出晉級線 伍茲、潘政琮遭淘汰

2019-05-18 08:53聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

伍茲。 美聯社
伍茲。 美聯社
分享
高球年度四大賽之一的PGA錦標賽第二輪結束，我國好手潘政琮跟「老虎」伍茲（Tiger Woods）雙雙未能進入晉級線，潘政琮以總和149桿，高於標準桿9桿的成績落馬，伍茲則以145桿、高於標準桿5桿的1桿之差擦肩而過。

伍茲首輪就繳出72桿，排名落在第51名，第二輪雖然抓下三鳥，但也出現六次柏忌，總計73桿，兩天合計高於標準桿5桿，與晉級線的高於標準桿4桿只差一步。

剛在美國名人賽奪冠的伍茲目前在世界排名第18，生涯第四次未能在PGA錦標賽打進最後兩天，也是職業生涯76次參加四大賽以來，第九次未能晉級，他表示：「感覺就是不對，沒辦法做到想做的事。」

狀況不佳也讓伍茲無緣追平史尼德（Sam Snead）的PGA生涯82冠紀錄，伍茲表示：「我很享受再度拿下名人賽冠軍，不過來到PGA錦標賽狀況急轉直下，很遺憾我沒能打好，很多小細節沒做到，我必須更精準才能有好成績。」

潘政琮今年4月底在PGA傳承盃奪得生涯首冠，也因此取得參賽資格，不過首輪就出現8個柏忌，爆桿繳出78桿；第二輪潘政琮先在第4洞抓鳥，不過第7洞吞下柏忌吐回優勢，11洞再度抓鳥，但在最後15、17洞各吞一柏忌，以71桿、高於標準桿1桿成績作收，補不回首輪劣勢。

伍茲潘政琮

相關新聞

羅馬網賽／費德勒右大腿受傷 退出8強戰

2019-05-17 23:45

羅馬女網／歷3盤2小時大戰 詹家姊妹闖雙打4強

2019-05-17 23:58

拳擊／台灣職業拳王爭霸 洪嘉慶今搶金腰帶

2019-05-18 00:14

羅馬網賽／逆轉拍落澳網冠軍組合 詹家姊妹晉四強

2019-05-17 20:21

拳擊／首場職業賽 拳擊精靈王靖欣不想家人來看

2019-05-17 18:27

拳擊／洪嘉慶十年一戰 為腰帶還為台灣拳手而戰

2019-05-17 18:09

PGA錦標賽／首輪伍茲並列第51 潘政琮爆桿並列第144

2019-05-17 10:15

田徑／衝東奧達標 鄭兆村拚鑽石聯賽

2019-05-16 23:59

法網／肩傷未癒 莎拉波娃缺席

2019-05-16 23:43

自由車／台灣盃經典賽 15國好手聚高雄

2019-05-16 23:07

羅馬網賽／直落二退席布可娃 大坂直美收對戰四連勝

2019-05-16 19:31

足球／新北市校園巡迴推廣 五千學童感受足球樂趣

2019-05-16 14:25

法網／漂亮寶貝再見 莎娃肩傷退賽

2019-05-16 13:35

田徑／鄭兆村赴上海鑽石賽 抗德國軍團放眼奧運標

2019-05-16 12:48

PGA錦標賽／員工酒駕身亡 伍茲遭控失職

2019-05-16 11:27

杜哈亞運即時守護 復健科物理治療師助國手奪佳績

2019-05-16 10:28
看更多

熱門文章

NBA／少杜蘭特照奪4連勝 小柯瑞：變得更難防

2019-05-17 12:12

NBA／半場落後15分 勇士浪花兄弟61分逆轉勝

2019-05-17 12:04

NBA／讚拓荒者表現更出色 柯爾：勇士偷走比賽勝利

2019-05-17 17:30

NBA／關鍵防守封鎖里拉德 伊古達拉阻攻達前2年總和

2019-05-17 15:26

NBA／弟弟表現出色但自己球隊獲勝 柯瑞：完美結局

2019-05-17 16:36

NBA／轟18顆三分球仍吞敗 拓荒者季後賽史上第2隊

2019-05-17 14:02

SBL／達欣男籃確定不加入職籃 傳有解散之虞

2019-05-17 09:36

NBA／2016年後首次 柯瑞連3場季後賽破30分

2019-05-17 12:56

NBA／稱威廉森樂意加入鵜鶘 繼父曝已和教練總裁聊過

2019-05-17 10:48

NBA／柯瑞、安比德亞洲行 台灣未列入行程

2019-05-17 10:56

NBA／不隨隊出征波特蘭 杜蘭特預計下周複檢

2019-05-17 10:52

NBA／東決G2公鹿板凳突刺 半場64:39大傷暴龍

2019-05-18 09:33

SBL／部分球隊觀望 職籃是否成行傳6月拍板

2019-05-17 11:14

中職／首次薪資仲裁球團獲勝 周思齊請求遭駁回

2019-05-17 15:56

NBA／客串基努李維動作新片 馬揚諾維奇獲導演盛讚

2019-05-17 14:06

SBL／達欣未來動向成謎 旗下球員各尋出路

2019-05-17 09:38

MLB／哈波領肥約打不出身價 為甩低潮祭奇招

2019-05-17 10:00

NBA／關鍵「火鍋」 勇士逆轉拓荒者

2019-05-18 00:21

SBL／達欣男籃將不會解散 是否續戰SBL卻未定

2019-05-17 17:03

到花蓮兩圖書館借書 送中信兄弟棒球賽門票

2019-05-17 12:43

全國青少棒／後援投手成功止血 新北逆轉北市晉四強

2019-05-17 16:39

中職／輸了薪資仲裁心情複雜 周思齊：還要繼續努力

2019-05-17 19:40

中職／周思齊薪資仲裁出爐 50萬俱樂部達17人

2019-05-17 15:57

MLB／今日戰績表 葉力奇比下哈波釀酒人大勝費城人

2019-05-17 13:30

SBL／達欣不打職籃 球員：對未來一頭霧水

2019-05-18 00:19

PGA錦標賽／首輪伍茲並列第51 潘政琮爆桿並列第144

2019-05-17 10:15

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-17 13:00

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-17 13:00

羅馬網賽／費德勒右大腿受傷 退出8強戰

2019-05-17 23:45

中職／陳子豪仲裁還要補件 可能開第2次仲裁庭

2019-05-17 17:12

SBL／達欣率先開砲重返甲組 職籃進度引關注

2019-05-17 19:38

MLB／達比修飆11K 小熊投教：關鍵在變化球

2019-05-18 07:42

中職／艾迪頓優質先發加4轟贊助 中信兄弟中止7連敗

2019-05-17 21:55

MLB／名字鬧雙胞 一場比賽兩個奧斯丁‧亞當斯

2019-05-17 11:00

MiLB／胡智為本季首度中繼出賽 2.1局失3分吞敗

2019-05-17 13:08

拳擊／首場職業賽 拳擊精靈王靖欣不想家人來看

2019-05-17 18:27

中職／艾迪頓「拐氣」 兄弟中止7連敗

2019-05-17 23:54

羅馬網賽／逆轉拍落澳網冠軍組合 詹家姊妹晉四強

2019-05-17 20:21

MLB／愛舔球棒出名 普伊格：想像它是香草或草莓口味

2019-05-17 12:15

全國青少棒／教練團做足功課 桃市退東縣晉四強

2019-05-17 17:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top