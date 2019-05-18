PGA錦標賽／掉出晉級線 伍茲、潘政琮遭淘汰

2019-05-18 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



伍茲。 美聯社 分享 facebook 高球年度四大賽之一的PGA錦標賽第二輪結束，我國好手潘政琮跟「老虎」伍茲（Tiger Woods）雙雙未能進入晉級線，潘政琮以總和149桿，高於標準桿9桿的成績落馬，伍茲則以145桿、高於標準桿5桿的1桿之差擦肩而過。

伍茲首輪就繳出72桿，排名落在第51名，第二輪雖然抓下三鳥，但也出現六次柏忌，總計73桿，兩天合計高於標準桿5桿，與晉級線的高於標準桿4桿只差一步。

剛在美國名人賽奪冠的伍茲目前在世界排名第18，生涯第四次未能在PGA錦標賽打進最後兩天，也是職業生涯76次參加四大賽以來，第九次未能晉級，他表示：「感覺就是不對，沒辦法做到想做的事。」

狀況不佳也讓伍茲無緣追平史尼德（Sam Snead）的PGA生涯82冠紀錄，伍茲表示：「我很享受再度拿下名人賽冠軍，不過來到PGA錦標賽狀況急轉直下，很遺憾我沒能打好，很多小細節沒做到，我必須更精準才能有好成績。」

潘政琮今年4月底在PGA傳承盃奪得生涯首冠，也因此取得參賽資格，不過首輪就出現8個柏忌，爆桿繳出78桿；第二輪潘政琮先在第4洞抓鳥，不過第7洞吞下柏忌吐回優勢，11洞再度抓鳥，但在最後15、17洞各吞一柏忌，以71桿、高於標準桿1桿成績作收，補不回首輪劣勢。