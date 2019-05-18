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拳擊／台灣職業拳王爭霸 洪嘉慶今搶金腰帶

2019-05-18 00:14聯合報 記者劉肇育／台北報導

「帝王鷹」洪嘉慶（左二）將在金腰帶職業拳王爭霸戰出戰泰國馬杜雅（右二）。 記者劉...
「帝王鷹」洪嘉慶（左二）將在金腰帶職業拳王爭霸戰出戰泰國馬杜雅（右二）。 記者劉肇育／攝影
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台灣金腰帶職業拳王爭霸戰今天將在台北體育館舉行，我國排灣族好手洪嘉慶將與泰國馬杜雅爭奪青年金腰帶，已練拳十年的洪嘉慶透露，這場比賽不僅要為了拳王頭銜而戰，還希望為我國拳壇在國際間打響名號。

洪嘉慶綽號「帝王鷹」，三年前轉入職業拳壇，去年中他因病休養了大半年，直到今年農曆年後才恢復訓練；復出後的首場比賽就是拳王爭霸賽，還將以地主身分出賽，讓他與教練葉俊昌直言是既期待又壓力沉重。

葉俊昌指出，這次洪嘉慶不僅要肩負奪下拳王腰帶的責任，還期待能透過這場比賽讓世界看見我國拳擊選手，「除了要為金腰帶而戰，他還希望當台灣職業拳壇的王建民、戴資穎，透過這場比賽吸引更多人甚至是世界對於拳擊和台灣拳手的關注，甚至因此獲得企業的贊助。」

馬杜雅身型瘦長擁有絕佳臂展，洪嘉慶仍對於取勝抱持相當高的信心，「他是我擅長應付的類型，不過更重要的是我自己的狀態，一定要想辦法保持冷靜，不能因為地主優勢而太過亢奮。」

長相清秀的台體大王靖欣將擔負起開幕戰責任。 記者劉肇育／攝影
長相清秀的台體大王靖欣將擔負起開幕戰責任。 記者劉肇育／攝影
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今天首戰則將由台體大拳擊精靈王靖欣出戰印度巴舒曼特利，王靖欣在全中運加全大運已連三年摘金，對於首度出征職業賽則表示，希望藉由這次比賽敲開職業拳壇大門，「明天的比賽肯定會很有挑戰性，也讓我開始期待進入職業拳壇。」

泰國印度體育

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