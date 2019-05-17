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羅馬網賽／逆轉拍落澳網冠軍組合 詹家姊妹晉四強

2019-05-17 20:21聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

詹詠然(右)與詹皓晴在羅馬網球賽女雙打進四強。 WTA提供
詹詠然(右)與詹皓晴在羅馬網球賽女雙打進四強。 WTA提供
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我國網球「詹家姊妹」詹詠然詹皓晴今天在羅馬女網賽雙打八強賽，碰上今年在澳網女雙奪冠的澳洲女將史托瑟（Samantha Stosur）／大陸女將張帥組合，化解3個賽末點機會反倒打出氣勢，最終耗時1小時55分鐘，以5：7、7：6（7：4）、10：7逆轉搶下四強門票。

首盤第2、3局雙方互破發球局，「詹家姊妹」在第6局發球局再度失守，下一局雖也逼出對手兩個破發機會，但都沒能把握住，陷入2：5的落後，不過姐妹倆不輕易放棄，連保帶破追回3局追平，但仍在關鍵第12局發球局因雙發失誤遭到破發，也讓對手先下一盤。

次盤「詹家姊妹」重整旗鼓，首局連下4分率先破發成功，一度取得4：2領先優勢，不過第8局「詹家姊妹」發球局失守，雖然在下一局再度突破、要回領先，第10局的發球局又被突破，追成5：5平手。

第12局詹皓晴的發球局雖面臨2個賽末點機會，但都順利化解將比賽逼至「搶七」決勝局，搶七「中澳組合」連下2分，但「詹家姊妹」很快還以顏色，先是追成3：3，並在4平後連下3分，以7：4扳回一城。

決勝盤「超級搶十」詹家姊妹雖在1：0後連丟4分，但姐妹倆很快回穩，連下5分要回領先，並靠著詹詠然吊高球成功取得3個賽末點機會，最終就在史托瑟回球出界情況下，後來居上挺進四強。

而世界球后大坂直美昨天度過一日兩戰考驗後，今天的女單八強賽原訂大坂直美將與才在馬德里封后的荷蘭女將芭坦絲（Kiki Bertens）交手，不過卻在賽前選擇退賽，這也是球后繼四月的斯圖加特網賽後再度棄賽。根據大會消息指出，大坂直美是因為右臂感到疼痛而決定棄賽，不過目前尚未確定她的傷勢狀況。

詹詠然(左)與詹皓晴在羅馬網球賽女雙打進四強。 WTA提供
詹詠然(左)與詹皓晴在羅馬網球賽女雙打進四強。 WTA提供
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大坂直美詹皓晴詹詠然

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