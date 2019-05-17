拳擊／首場職業賽 拳擊精靈王靖欣不想家人來看

2019-05-17 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



台體大女子拳擊好手王靖欣，明天將在台北體育館舉行的「2019台灣職業拳王爭霸戰VOL.2」中，進行生涯首場職業賽事，且還是擔任「開場」的重任，過去三年已經在全中運與全大運完成三連霸的她表示，明天的比賽對她來說別具意義，也希望能因此敲開職業拳手的大門。

身材修長且長相清秀的王靖欣，國小時曾短暫練過田徑，但在朋友的推薦與好奇心使然下，國中時一頭栽入拳擊世界，且從高二、高三到大一，已經連續三年拿下全中運與全大運金牌，成為我國業餘拳壇的超級新秀。

不過首度參加職業拳賽的她在今天過磅過程中仍略顯羞澀，讓她直言在合照時氣勢完全被印度對手巴舒曼特利（Bigita Basumetry）壓過，「這是第一次這樣過磅，也不太知道要怎麼展現氣勢，不過明天的比賽我會好好打，也相當期待。」

王靖欣表示，雖然小時候父母並不支持她打拳擊，甚至有打拳的都是壞小孩的刻板印象，不過在向雙親力保不會受傷也不會變壞下，才說服家人轉為支持，「不過我都不讓他們來看我比賽，畢竟沒有父母會想要看到小孩被打，當然明天的比賽也不會例外。」