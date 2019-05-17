親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

她問過世父親「吃飽沒」卻擲嘸筊 兒說這句話後連擲3聖筊

運動筆記【教練！我想跑步！】速度的遊戲！──法特雷克「扶輪心感恩情」奮起湖慈善公益馬拉松路跑報名資訊
健行筆記【短片】4日雪劍縱走│Day1重裝雪主下翠池玉山前峰【我們與玉山的距離】
NBA賽事懶人包 (5月17日)今日最佳球員- Stephen Curry (5月17日)

拳擊／洪嘉慶十年一戰 為腰帶還為台灣拳手而戰

2019-05-17 18:09聯合報 記者劉肇育╱即時報導

我國拳擊好手洪嘉慶（左二）將在明天與泰國馬杜雅（右二）進行青年金腰帶爭霸賽。記者...
我國拳擊好手洪嘉慶（左二）將在明天與泰國馬杜雅（右二）進行青年金腰帶爭霸賽。記者劉肇育／攝影
分享
2019年台灣金腰帶職業拳王爭霸戰明天將在台北體育館舉行，排灣族拳擊好手「帝王鷹」洪嘉慶將與泰國選手馬杜雅（Anurak Madua）進行拳王頭銜與腰帶之爭，兩人在今天的過磅記者會上就已經展露火藥味，而練拳10年的洪嘉慶也直言，不僅要為金腰帶而戰，更要為台灣拳壇一拚。

由中華職業拳擊協會主辦的「2019台灣職業拳王爭霸戰VOL.2」，明天將在紅館舉行7場賽事，其中壓軸的就是由洪嘉慶與馬杜雅所進行的青年金腰帶爭霸賽，兩人在今天都順利過磅，並在合影時就激盪出激烈火花。

來自屏東的排灣族好手洪嘉慶表示，這是他第一次在現場遇到馬杜雅，對手的身材與臂展都相當好，應該是屬於靈活型的選手，「這是我擅長應付的類型，不過明天更重要的是我自己的狀態，一定要想辦法保持冷靜，不能因為地主優勢而太過亢奮。」

教練葉俊昌則表示，洪嘉慶在去年年中因病休養了大半年，直到今年農曆年後才恢復訓練，而這場比賽正好又是他的復出戰，加上金腰帶的加持，肯定是興奮又有壓力。

葉俊昌也透露，這場比賽將會是洪嘉慶練拳10年來最重要的一場比賽，不僅要為了自己，更希望為了台灣拳擊手而戰，「除了要為金腰帶而戰，他還希望當台灣職業拳壇的王建民戴資穎，希望透過這場比賽吸引更多人甚至是世界對於拳擊和台灣拳手的關注，甚至因此獲得企業的贊助。」

戴資穎王建民

相關新聞

拳擊／首場職業賽 拳擊精靈王靖欣不想家人來看

2019-05-17 18:27

PGA錦標賽／首輪伍茲並列第51 潘政琮爆桿並列第144

2019-05-17 10:15

田徑／衝東奧達標 鄭兆村拚鑽石聯賽

2019-05-16 23:59

法網／肩傷未癒 莎拉波娃缺席

2019-05-16 23:43

自由車／台灣盃經典賽 15國好手聚高雄

2019-05-16 23:07

羅馬網賽／直落二退席布可娃 大坂直美收對戰四連勝

2019-05-16 19:31

足球／新北市校園巡迴推廣 五千學童感受足球樂趣

2019-05-16 14:25

法網／漂亮寶貝再見 莎娃肩傷退賽

2019-05-16 13:35

田徑／鄭兆村赴上海鑽石賽 抗德國軍團放眼奧運標

2019-05-16 12:48

PGA錦標賽／員工酒駕身亡 伍茲遭控失職

2019-05-16 11:27

杜哈亞運即時守護 復健科物理治療師助國手奪佳績

2019-05-16 10:28

PGA錦標賽／小潘首度與會 伍茲再拚奪冠

2019-05-15 23:49

亞足聯盃／惜敗香港傑志 航源教頭：讓大家失望

2019-05-15 21:44

高球／「老虎」打東奧？ 伍茲：拿到資格就去

2019-05-15 21:18

亞足聯盃／靠烏龍球追平 航源仍以1:2不敵傑志

2019-05-15 21:11

羅馬網賽／詹家姊妹強運！對手棄賽闖8強

2019-05-15 19:47

高球／潘政琮傳承賽奪冠 PGA錦標賽首度亮相

2019-05-15 19:14

網球／美國女將抗癌 無緣法網

2019-05-15 19:07

高球／順到像打電動！ 盧建順創球場紀錄

2019-05-15 19:03
看更多

熱門文章

NBA／西決G2勇士柯瑞37分 114:111逆襲奪2勝

2019-05-17 11:33

NBA／半場落後15分 勇士浪花兄弟61分逆轉勝

2019-05-17 12:04

NBA／少杜蘭特照奪4連勝 小柯瑞：變得更難防

2019-05-17 12:12

SBL／達欣男籃確定不加入職籃 傳有解散之虞

2019-05-17 09:36

NBA／關鍵防守封鎖里拉德 伊古達拉阻攻達前2年總和

2019-05-17 15:26

NBA／轟18顆三分球仍吞敗 拓荒者季後賽史上第2隊

2019-05-17 14:02

NBA／2016年後首次 柯瑞連3場季後賽破30分

2019-05-17 12:56

NBA／讚拓荒者表現更出色 柯爾：勇士偷走比賽勝利

2019-05-17 17:30

NBA／勇士杜蘭特續缺賽 拓荒者有機會？

2019-05-16 23:48

NBA／弟弟表現出色但自己球隊獲勝 柯瑞：完美結局

2019-05-17 16:36

NBA／稱威廉森樂意加入鵜鶘 繼父曝已和教練總裁聊過

2019-05-17 10:48

NBA／柯瑞、安比德亞洲行 台灣未列入行程

2019-05-17 10:56

馬林魚打線糜爛至極 再不振作恐創史上最差紀錄

2019-05-17 07:00

大聯盟最獨特的男人 烏龜先生亞斯圖迪奧

2019-05-17 07:00

NBA／不隨隊出征波特蘭 杜蘭特預計下周複檢

2019-05-17 10:52

中職／悍將砸人清板凳 洪總：像打共匪一樣

2019-05-16 23:16

中職／林泓育遭陳品學觸身球 雙方球員清空板凳

2019-05-16 21:02

SBL／部分球隊觀望 職籃是否成行傳6月拍板

2019-05-17 11:14

SBL／達欣未來動向成謎 旗下球員各尋出路

2019-05-17 09:38

MLB／50轟不是誇口？葉力奇5月中旬已敲18轟

2019-05-17 07:44

MLB／哈波領肥約打不出身價 為甩低潮祭奇招

2019-05-17 10:00

MLB／腹肌傷過來人 貝爾川：賈吉今年好不了

2019-05-17 09:01

MLB／兩投手沒等採訪就開溜 紅襪教頭點名再教育

2019-05-17 09:02

中職／首次薪資仲裁球團獲勝 周思齊請求遭駁回

2019-05-17 15:56

NBA／客串基努李維動作新片 馬揚諾維奇獲導演盛讚

2019-05-17 14:06

日職／歐力士張奕生涯初登板 後援0.2局無失分

2019-05-16 20:35

中職／鍾承祐轟回新車 陳晨威奪MVP還有一年份牛奶

2019-05-16 23:42

NBA／洛培茲末節領軍 公鹿踢暴龍

2019-05-16 23:52

MLB／今日戰績表 葉力奇比下哈波釀酒人大勝費城人

2019-05-17 13:30

到花蓮兩圖書館借書 送中信兄弟棒球賽門票

2019-05-17 12:43

日職／張奕一軍初登板 後援無責失

2019-05-16 23:56

棒球／U18世青賽分組揭曉 中華隊強碰日、美打硬仗

2019-05-16 19:40

SBL／達欣男籃將不會解散 是否續戰SBL卻未定

2019-05-17 17:03

中職／郭台銘將替獅隊開球 盼國人揮出「健康全壘打」

2019-05-16 21:16

中職／周思齊薪資仲裁出爐 50萬俱樂部達17人

2019-05-17 15:57

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-17 13:00

PGA錦標賽／首輪伍茲並列第51 潘政琮爆桿並列第144

2019-05-17 10:15

中職／陳晨威連兩天開轟奪MVP 猿主場12連不敗

2019-05-16 22:47

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-17 13:00

中職／猿退悍將 主場連12不敗

2019-05-17 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top