拳擊／洪嘉慶十年一戰 為腰帶還為台灣拳手而戰

2019-05-17 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



我國拳擊好手洪嘉慶（左二）將在明天與泰國馬杜雅（右二）進行青年金腰帶爭霸賽。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 2019年台灣金腰帶職業拳王爭霸戰明天將在台北體育館舉行，排灣族拳擊好手「帝王鷹」洪嘉慶將與泰國選手馬杜雅（Anurak Madua）進行拳王頭銜與腰帶之爭，兩人在今天的過磅記者會上就已經展露火藥味，而練拳10年的洪嘉慶也直言，不僅要為金腰帶而戰，更要為台灣拳壇一拚。

由中華職業拳擊協會主辦的「2019台灣職業拳王爭霸戰VOL.2」，明天將在紅館舉行7場賽事，其中壓軸的就是由洪嘉慶與馬杜雅所進行的青年金腰帶爭霸賽，兩人在今天都順利過磅，並在合影時就激盪出激烈火花。

來自屏東的排灣族好手洪嘉慶表示，這是他第一次在現場遇到馬杜雅，對手的身材與臂展都相當好，應該是屬於靈活型的選手，「這是我擅長應付的類型，不過明天更重要的是我自己的狀態，一定要想辦法保持冷靜，不能因為地主優勢而太過亢奮。」

教練葉俊昌則表示，洪嘉慶在去年年中因病休養了大半年，直到今年農曆年後才恢復訓練，而這場比賽正好又是他的復出戰，加上金腰帶的加持，肯定是興奮又有壓力。

葉俊昌也透露，這場比賽將會是洪嘉慶練拳10年來最重要的一場比賽，不僅要為了自己，更希望為了台灣拳擊手而戰，「除了要為金腰帶而戰，他還希望當台灣職業拳壇的王建民、戴資穎，希望透過這場比賽吸引更多人甚至是世界對於拳擊和台灣拳手的關注，甚至因此獲得企業的贊助。」