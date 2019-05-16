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法網／漂亮寶貝再見 莎娃肩傷退賽

2019-05-16 13:35聯合報 記者曾思儒╱即時報導

莎拉波娃因傷退出法網。 美聯社
莎拉波娃因傷退出法網。 美聯社
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莎拉波娃透過Instagram限時動態宣布退出法網。圖／取自莎拉波娃Instag...
莎拉波娃透過Instagram限時動態宣布退出法網。圖／取自莎拉波娃Instagram
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本周的羅馬女網賽就因傷退出，俄羅斯32歲的「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）今天凌晨再透過社群平台宣布，因右肩傷勢決定缺席20日開戰的法網

「有時候，正確的決定總非最簡單的。」莎娃以自己2014年高舉法網金盃的照片當背景，宣布退賽決定，不過她也和球迷報告好消息，「我已經回到練習場了，慢慢增加強度到肩膀中，我會真真切切想念巴黎，直到明年回歸。」

排名曾居世界首位的莎娃，生涯握有5座大滿貫金盃，2012年法網奪冠讓她完成難得的「全滿貫」，2年後再度打下紅土大賽金盃，也是生涯唯一拿過兩冠的大滿貫。

她今年1月底後就沒有出賽紀錄，2月就傳出肩膀有些狀況，這也是她去年舊傷，主要是肌腱磨損和小盂唇撕裂。

除了莎娃退出法網，世界排名最高68名的美國女將吉貝絲（Nicole Gibbs），本周也透過推特宣布罹患唾液腺癌，必須動刀缺席紅土大賽，但也以下月底溫布頓會外賽復出為目標，期待盡快回到球場。

本周羅馬女網賽，擁有大滿貫經歷的「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）和美國前球后小威廉絲（Serena Williams）紛紛因傷提前退出戰局，是否影響法網出賽還是未知數。

法網小威廉絲伍茲妮雅琪

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