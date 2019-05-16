親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

果粉要更新再等等！iOS 12.3部份機型出現耗電、速度變慢

運動筆記「扶輪心感恩情」奮起湖慈善公益馬拉松路跑報名資訊堅持下去
健行筆記高雄瑰寶│柴山 又稱壽山 與孫悟空有約 小百岳深山猶有讀書聲！斯可巴古道、馬崙山O走
NBA賽事懶人包 (5月16日)賽事精華- 暴龍 vs. 公鹿 (5月16日)

田徑／鄭兆村赴上海鑽石賽 抗德國軍團放眼奧運標

2019-05-16 12:48聯合報 記者劉肇育╱即時報導

亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村（中）啟程上海參加國際田總鑽石聯賽。記者劉肇育／攝影
亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村（中）啟程上海參加國際田總鑽石聯賽。記者劉肇育／攝影
分享

亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村今天啟程中國大陸上海參加國際田總鑽石聯賽，成為我國繼黃士峰後，第二位參加鑽石聯賽的標槍好手，雖然在亞錦賽回國後身體微恙，但鄭兆村表示仍期待與包括德國軍團三位好手在內的世界好手互相刺激，一舉達到明年東京奧運參賽標準。

鄭兆村上月底在亞錦賽擲出86公尺72摘下金牌，這成績更高居今年第一名，不過這次鑽石聯賽也匯集了當今頂尖標槍好手，包括他在內共有5名選手生涯最佳成績在90公尺以上，分別為三位德國好手維特爾（Johannes Vetter）、洛勒（Thomas Rohler ）、2017年世大運銀牌霍夫曼（Andreas Hofmann）和肯亞耶戈（Julius Yego），四人在今年都還未有出賽紀錄。

對於首度挑戰鑽石聯賽，鄭兆村表示，在從卡達多哈亞錦賽返國後一度發高燒到醫院吊點滴，導致他上周才正式恢復訓練，「這大概是我國小以後第一次發燒，不過還好只是感冒發燒不是受傷，還有機會在比賽前調整回來。」

雖然亞錦賽時拉傷右大腿、返台後又感冒發燒，讓鄭兆村直言狀態稍稍下降，但他也表示希望在與世界好手的競爭下，能夠一舉達到明年東京奧運參賽標準85公尺，「希望第一場比賽就能夠達標，畢竟很少有機會能夠與各國頂尖好手一起較勁，一定會全力以赴。」

鄭兆村黃士峰

相關新聞

羅馬網賽／直落二退席布可娃 大坂直美收對戰四連勝

2019-05-16 19:31

足球／新北市校園巡迴推廣 五千學童感受足球樂趣

2019-05-16 14:25

法網／漂亮寶貝再見 莎娃肩傷退賽

2019-05-16 13:35

PGA錦標賽／員工酒駕身亡 伍茲遭控失職

2019-05-16 11:27

杜哈亞運即時守護 復健科物理治療師助國手奪佳績

2019-05-16 10:28

PGA錦標賽／小潘首度與會 伍茲再拚奪冠

2019-05-15 23:49

亞足聯盃／惜敗香港傑志 航源教頭：讓大家失望

2019-05-15 21:44

高球／「老虎」打東奧？ 伍茲：拿到資格就去

2019-05-15 21:18

亞足聯盃／靠烏龍球追平 航源仍以1:2不敵傑志

2019-05-15 21:11

羅馬網賽／詹家姊妹強運！對手棄賽闖8強

2019-05-15 19:47

高球／潘政琮傳承賽奪冠 PGA錦標賽首度亮相

2019-05-15 19:14

網球／美國女將抗癌 無緣法網

2019-05-15 19:07

高球／順到像打電動！ 盧建順創球場紀錄

2019-05-15 19:03

足球／西甲將迎重磅轉隊 傳格里茲曼將聯手梅西

2019-05-15 17:06

柔道／悲劇！比賽時掉手機 當場丟出場仍判失格

2019-05-15 15:34

羅馬網賽／宣布參賽後門票翻倍 費德勒砲轟失望

2019-05-15 14:02

自由車／台灣盃國際場地經典賽 15國菁英「騎」聚高雄

2019-05-15 13:04

羅馬網賽／小威膝傷退賽 威廉絲姊妹對決破局

2019-05-15 10:50

羅馬網賽／詹家姊妹逆轉勝 今年紅土賽季首勝

2019-05-14 23:50

羅馬網賽／謝淑薇單打落馬 大坂面臨球后保衛戰

2019-05-14 23:49

羽球／海報登上101 小戴快閃店開幕

2019-05-14 23:45
看更多

熱門文章

NBA／洛培茲轟垮暴龍 公鹿逆轉搶東決首勝

2019-05-16 11:00

NBA／洛培茲創罕見數據 季後賽史上第4人

2019-05-16 12:18

NBA／拓荒者把握機會！ 杜蘭特西決G2再缺陣

2019-05-16 09:03

中職／不滿被換投 鄭凱文退場舉動引投教飆罵

2019-05-16 12:41

中職／楊岱均腦部腫瘤住院 堅持夢想依然在前方

2019-05-15 21:40

NBA／暴龍遭逆轉 羅瑞：第四節殺了我們

2019-05-16 12:23

中職／悍將得點圈串連太差 打序、戰術有問題

2019-05-16 07:00

NBA／曾不希望勇士選柯瑞 老媽：金州太遠了

2019-05-16 15:59

NBA／巨人中鋒投身選秀 將刷新臂展與摸高紀錄

2019-05-16 14:55

NBA／FA市場時程調整 聯盟希望避免熬夜行事

2019-05-16 15:05

NBA／情定大蘋果 威廉森恐退出選秀重返杜克

2019-05-16 15:16

SBL／總冠軍隊踢館 富邦勇士周六戰政大雄鷹

2019-05-16 14:11

男高音對決重金屬樂團 林書豪能來點背景音效？

2019-05-16 07:00

NBA／湖人抽中四號籤 總管：非比尋常的轉機

2019-05-15 18:10

NBA／力挺公鹿！ 當地電台禁播暴龍大使歌曲

2019-05-16 10:12

NBA／主場上座率獨行俠稱霸 勇士現場觀戰人數最多

2019-05-16 17:00

中職／鄭凱文情緒管理不當 兄弟祭懲處罰款2萬

2019-05-16 16:00

NBA／三分外線手感火燙 柯瑞：希望保持下去

2019-05-15 23:45

MLB／托瑞斯一日三轟 力挺洋基雙重賽橫掃金鶯

2019-05-16 10:58

NBA／享受退役生活 諾維茨基解禁每天吃冰淇淋

2019-05-16 15:07

NBA／洛培茲成獵龍功臣 字母哥、布萊德索喊讚

2019-05-16 17:04

MLB／普伊格沒再見轟也甩棒 瓦托：翻跟斗都行

2019-05-16 11:31

NBA／威廉森效應？ 樂透抽籤收視率創歷史新高

2019-05-16 14:43

MLB／肩膀撐不住了 洋基安都哈動刀本季報銷

2019-05-16 09:24

NBA／問候中國球迷 西蒙斯宣佈出賽世界盃

2019-05-16 14:16

NBA／公鹿、暴龍拼東決 雙方市長賭晚餐

2019-05-16 11:43

NBA／推特頭像換為落淚照 安比德：這會成為動力

2019-05-16 13:18

日職／火腿再戰樂天 王柏融一軍首度未先發

2019-05-16 17:23

NBA／連3年選秀都第7順位 公牛喊失望

2019-05-15 18:33

NBA／佛蓋爾如何與詹姆斯合作 費雪：贏球

2019-05-16 17:44

MLB／「二刀流」瓦許猛打賞 不敢跟大谷相比

2019-05-16 06:56

日職／王柏融再敲安 宋家豪本季首勝

2019-05-15 23:43

圖／中職悍將戰猿 12局蔣智賢、陳晨威各轟兩分砲

2019-05-15 23:41

中職／「武神」4支4+開轟 兄弟7連敗近5年最慘

2019-05-15 23:41

MLB／前役控球不穩 黃暐傑結束7天大聯盟之旅

2019-05-16 07:52

中職／潘武雄開轟4支4 獅賞兄弟7連敗

2019-05-15 22:05

MLB／自己勝投自己打 前田飆12K還有2打點

2019-05-16 16:48

中職／朱育賢率先10轟 躍居打擊三冠王

2019-05-15 21:25

MLB／韋蘭德強壓前東家老虎 太空人8連勝

2019-05-16 11:05

NBA／樂透新制上路 鵜鶘爽拿狀元籤

2019-05-15 23:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top