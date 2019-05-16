田徑／鄭兆村赴上海鑽石賽 抗德國軍團放眼奧運標

2019-05-16 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村（中）啟程上海參加國際田總鑽石聯賽。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村今天啟程中國大陸上海參加國際田總鑽石聯賽，成為我國繼黃士峰後，第二位參加鑽石聯賽的標槍好手，雖然在亞錦賽回國後身體微恙，但鄭兆村表示仍期待與包括德國軍團三位好手在內的世界好手互相刺激，一舉達到明年東京奧運參賽標準。

鄭兆村上月底在亞錦賽擲出86公尺72摘下金牌，這成績更高居今年第一名，不過這次鑽石聯賽也匯集了當今頂尖標槍好手，包括他在內共有5名選手生涯最佳成績在90公尺以上，分別為三位德國好手維特爾（Johannes Vetter）、洛勒（Thomas Rohler ）、2017年世大運銀牌霍夫曼（Andreas Hofmann）和肯亞耶戈（Julius Yego），四人在今年都還未有出賽紀錄。

對於首度挑戰鑽石聯賽，鄭兆村表示，在從卡達多哈亞錦賽返國後一度發高燒到醫院吊點滴，導致他上周才正式恢復訓練，「這大概是我國小以後第一次發燒，不過還好只是感冒發燒不是受傷，還有機會在比賽前調整回來。」

雖然亞錦賽時拉傷右大腿、返台後又感冒發燒，讓鄭兆村直言狀態稍稍下降，但他也表示希望在與世界好手的競爭下，能夠一舉達到明年東京奧運參賽標準85公尺，「希望第一場比賽就能夠達標，畢竟很少有機會能夠與各國頂尖好手一起較勁，一定會全力以赴。」