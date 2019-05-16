PGA錦標賽／員工酒駕身亡 伍茲遭控失職

2019-05-16 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



美國高球天王「老虎」伍茲遇球場外糾紛纏身，和女友荷曼都遭控因管理不當，造成在佛州經營的餐館服務生酒駕身亡。 美聯社 分享 facebook

準備在PGA錦標賽尋求個人第16座大賽冠軍，美國高球天王「老虎」伍茲（Tiger Woods）卻遇球場外糾紛纏身，他和女友荷曼（Erica Herman）都遭控因管理不當，造成在佛州經營的餐館服務生酒駕身亡。

死者是年僅24歲的伊米斯柏格（Nicholas Immesberger），他原任於伍茲佛州開設餐廳的調酒師，但去年12月下班遭遇車禍，檢測結果酒測值達0.256，超過佛州標準的3倍之多，家屬雇請的律師控告伍茲和擔任餐廳經理的荷曼及其他員工，都知道伊米斯柏格有飲酒問題，卻縱容他在下班甚至上班就開始「貪杯」。

律師指控，伍茲和荷曼在車禍前幾天還和伊米斯柏格一起喝酒，「伍茲知道，或是應該知道，伊米斯柏格有酒精成癮的問題。」至於伍茲和荷曼事發當天是否在餐廳，還沒確切答案。

伍茲在PGA錦標賽前被問到這個尷尬問題，他語帶保留的說：「我們為伊米斯柏格的離開感到非常遺憾，那是可怕的晚上，可怕的結果，我們對他和整個家族都感到很難過，非常遺憾。」

PGA錦標賽首輪比賽台灣時間今天晚間登場，伍茲在晚上8時24分開球；上月剛在傳承盃摘下個人PGA首冠的潘政琮，生涯首場PGA錦標賽則是台灣時間明天凌晨1點27分出發。