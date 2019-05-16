杜哈亞運即時守護 復健科物理治療師助國手奪佳績

2019-05-16 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



鄭翔瑋表示，經由簡單的淋巴引流方式就能降低肢體水分，立即改善水腫，緩解不適，也適合愛好運動的民眾運用。圖／大林慈濟醫院提供 分享 facebook

今年4月在卡達杜哈舉辦的亞洲運動會，中華隊獲1金2銀1銅佳績，大林慈濟醫院復健科物理治療師鄭翔瑋，獲邀隨團為選手進行運動傷害防護，以最佳狀態上場比賽取得佳績。鄭翔瑋表示，經由簡單的淋巴引流方式就能降低肢體水分，立即改善水腫，緩解不適，也適合愛好運動的民眾運用。

鄭翔瑋表示，此行特別攜帶許多防護帶等非侵入性治療裝備，在不影響藥檢的情況下，為運動選手們服務，如協助選手在比賽前提升體能，比賽中預防傷害、減輕症狀、有效緩解疲勞，幫助選手以最佳狀態取得佳績。

運動選手因激烈的運動而導致肢體水腫時，鄭翔瑋表示，在場邊有「徒手治療」與「貼紮治療」兩部分，「徒手治療」包括肌筋膜放鬆、動態關節鬆動、淋巴引流、神經鬆動等手法。

復健科物理治療師鄭翔瑋（左一）隨團為選手進行運動傷害防護，以最佳狀態上場比賽取得佳績。圖／大林慈濟醫院提供 分享 facebook

鄭翔瑋分享常用在乳癌術後患者身上的徒手淋巴引流，先輕輕按摩水腫肢體上方的淋巴結處，如腋下、手肘、膝窩、鼠蹊部、耳後等，讓淋巴結阻塞處打開，再輕輕導引遠端肢體水分經由淋巴結處納入身體排出，只要短短幾分鐘，就可以改善水腫問題，

再搭配防護帶等非侵入性的治療方式，能夠協助選手消除疲勞、緩解肌肉不適。

鄭翔瑋也透露，淋巴引流法對一般人也有幫助，美容界便常會使用此種方式為人瘦臉。