高球／「老虎」打東奧？ 伍茲：拿到資格就去

2019-05-15 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



伍茲。 路透 分享 facebook 上月剛摘下名人賽金盃，美國高球天王「老虎」伍茲（Tiger Woods）世界排名已回到第6位，有機會取得明年東京奧運參賽權，他今天迎接PGA錦標賽前也鬆口說，若是取得資格，就會前進東京。

「我從沒打過奧運，我很確定不會再有更多機會了。」43歲的伍茲提到，對所有的「第一次」總是很歡迎，若是能成為美國隊一份子，他樂意出征。

北愛爾蘭好手麥克羅伊（Rory McIlroy）也持類似觀點，「為愛爾蘭出賽一直是我的夢想。」

高球在2016年重返奧運，參賽資格是以世界排名為準，男、女選手各60名，世界排名前15的球員自動取得參賽資格，但每個國家或地區最多只能有2男、2女。

排名統計時間從去年7月開始，直到明年6月底，代表還有5場大賽成績會列入統計，伍茲認為擠進名單是最困難的部分，「多少比賽我必須打，我需要多打幾站嗎？這是我的疑問，之後也會有解答，我只知道如果我在大賽中能有好成績，事情就會順利許多。」

東京奧運的高球賽程將於2020年7月30日到8月2日舉行，英國好手羅斯（Justin Rose）是衛冕冠軍，瑞典斯滕森（Henrik Stenson）是里約奧運銀牌得主，美國好手庫查（Matt Kuchar）奪銅。