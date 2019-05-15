亞足聯盃／靠烏龍球追平 航源仍以1:2不敵傑志

2019-05-15 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



航源FC不敵傑志。 擷圖自航源FC臉書粉絲團 分享 facebook 2019亞足聯盃分組賽，我國代表航源今天在台北田徑場迎戰香港傑志，雖然下半場一度靠著傑志馬特史密夫烏龍球追平比數，但傑志仍是在第69分鐘由費蘭度進球再度超前，終場航源就以1：2吞下分組賽第四敗。

航源這次亞足聯盃與北韓4.25、香港大埔、香港傑志分在同組，分組第一名的球隊將能晉級到下一輪賽事，不過航源在前三場賽事踢完後苦吞三敗，其中包括月初在香港以0：3不敵傑志。

開賽第15分鐘傑志就有一次在禁區內頭槌的機會，但卻被航源門將黃秋霖擋下，且回頭游家煌也有一次在大禁區內起腳射門的機會，但同樣遭到傑志門將擋下。第21分鐘香港傑志再度在禁區內起腳射門，不過卻踢中門眉。

上半場第40分鐘，傑志靠著佐迪在門前頭槌率先攻進第一球，且還一度有機會在發角球過程中再度於門前頭槌，不過在一陣推擠中航源將球擋下，兩隊就以0：1進入下半場。

下半場第61分鐘航源在一次長傳球後，雖然在門前試圖頭槌遭到封阻，但隨後朱益成在右路補了一腳，並在彈到傑志馬特史密夫的腳後進球、扳平戰局；不過第69分鐘，傑志費蘭度在禁區內接獲隊友傳球並飛撲頭槌破網，再要回領先優勢，終場航源也以1：2吞下第四敗。