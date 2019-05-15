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高球／順到像打電動！ 盧建順創球場紀錄

2019-05-15 19:03聯合報 記者曾思儒╱即時報導

盧建順改寫球場紀錄。圖／台灣長春職業高爾夫協會提供
盧建順改寫球場紀錄。圖／台灣長春職業高爾夫協會提供
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台灣長春職業高爾夫協會（TSPGA）理事長盧建順今天打出驚人表現，他在新竹關西山溪地高爾夫俱樂部舉行的「王永樹傳承公開賽」首輪除抓下8鳥、1鷹且全場無柏忌，單輪62（-10）桿的完美表現不但締造球場最低桿紀錄，也讓同組選手形容「像在打電動玩具般神勇」。

山溪地球場原本的球場最低桿紀錄是64桿，不過盧建順還揮出過更好成績，他2017年在台中興農球場舉行的台灣強長春公開賽第3輪打出61桿，多年前在美國也曾打出61桿。

盧建順說，今天打起來相當順手，開球直、鐵桿準，推桿手感也好，「雖然我沒去算總共用了幾推，但確有不少1推進洞，包含3次約20餘呎的長推桿。」他的神奇演出，不只同組選手直呼「像打電動玩具」連後一組選手也看在眼裡，廖文裕說：「他還有2洞刷洞未進，不然成績更驚人。」

首輪盧建順一枝獨秀，且領先幅度多達8桿；徐國雄以70（-2）桿居次，林德明、林吉祥、周宏男、陳志忠、陳銘琦、陳榮欽、許添來共7人為平標準桿的72桿、暫並列第3。

業餘青少年部分，就讀新竹竹光國中三年級的15歲小將吳佳晏，以70（-2）桿領先，徐兆維71（-1）桿居次。

王永樹傳承公開賽是兩輪、36洞比桿賽，總獎金新台幣60萬元，前60名獎金全配，冠軍新台幣6萬元，亞軍3萬元，季軍2.7萬元，共有102名選手（含14名業餘青少年）參賽，明天進行決賽輪。

高爾夫陳志忠

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