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足球／西甲將迎重磅轉隊 傳格里茲曼將聯手梅西

2019-05-15 17:06台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

傳出巴薩欲掏1.25億歐元，與這位世界最強影子前鋒簽約5年，未來西甲很可能變成球...
傳出巴薩欲掏1.25億歐元，與這位世界最強影子前鋒簽約5年，未來西甲很可能變成球王梅西與格里茲曼聯手獨大。 美聯社
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足壇也要迎來「抱團」盛事？世足冠軍前鋒格里茲曼被傳將加盟巴塞隆那。西甲近2年的前二都由巴塞和馬競穩坐，馬競前鋒格里茲曼15日已向球隊確認，下賽季將不留隊；同時，傳出巴薩欲掏1.25億歐元，與這位世界最強影子前鋒簽約5年，未來西甲很可能變成球王梅西與格里茲曼聯手獨大。

為冠軍而轉隊

根據《西班牙馬卡報》報導，馬競一哥、法國國腳「格子」格里茲曼15日正式向球隊確認，下個賽季不打算留隊，將告別效力5年的馬競。28歲、正值顛峰時期的格子暗指，他將前往在歐冠賽場更具競爭力的球隊，為了冠軍而轉隊，一度被球迷猜測落腳地會是西甲傳統雙雄巴塞或是皇馬

而外媒15日傳出風聲，巴塞已準備好花費1.25億歐元付清格子的違約金，並打算與格子簽下5年長約，讓這位世界最頂級的影子前鋒能夠填補該隊前鋒蘇牙和中場球王梅西之間的空位，畢竟巴塞4年內已3度在歐冠被逆轉淘汰，而馬競雖在近6年內打進2次歐冠決賽，卻都以亞軍告終，難以更進一步，這2隊都想尋求改變的心態不難理解。

馬競重組、巴塞獨大

據《ESPN》報導，馬競在失去格子後，顯然要進入重建期，除了格子以外，後防定海神針戈丁也因年事已高、確定會離開球隊，而法國年輕國腳邊衛盧卡斯夏季也將轉投德甲豪門拜仁。其他近年來備受倚仗的球員包含雙邊衛菲利佩和胡安夫蘭、被各豪門爭搶的羅德里等人也都可能離隊，馬競下賽季應該得重組。

一旦馬競重組、皇馬尚未從C羅離隊後找出接班人，西甲很可能變成巴塞獨大，精彩度恐下降，況且，外媒也質疑，格子雖已在馬競與法國國家隊證明自己身手，但在眾星雲集的巴塞能否得到一定時間的出賽是關鍵，過往也有巴西天才中場「酷弟」庫提尼奧在世足與利物浦都表現良好，但一轉到巴塞後就「水土不服」，被球迷戲稱為水貨，格子得先想好如何不重蹈覆轍。

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西甲皇馬梅西

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