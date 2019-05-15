羅馬網賽／小威膝傷退賽 威廉絲姊妹對決破局

2019-05-15 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



小威廉斯因為左膝舊傷緣故退賽，連續第三站因傷退賽，讓姐妹對決破局。 美聯社 分享 facebook

昨天才打下復出首勝，前美國球后小威廉絲（Serena Williams）在次輪迎戰姐姐大威廉絲（Venus because）前夕，宣布因為左膝舊傷緣故退賽。這是小威連續第三站因傷退賽，也讓她在兩周後的法網出賽存疑。

小威在3月底的邁阿密網賽曾因左膝不適退賽，昨天在羅馬網賽女單首輪擊敗瑞典派特森（Rebecca Peterson），現在再因膝傷不適， 讓次輪的威廉絲姊妹對決破局。

男單賽場則傳出爆冷，首輪輪空的世界排名第五的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），在首戰意外以兩個5：7敗給義大利貝雷帝尼（Matteo Berrettini），這是貝雷帝尼生涯首度擊敗世界前五，且第一次挺進千分賽第三輪。

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）與納達爾（Rafael Nadal）都被分配在下半部籤表，在四強賽才有機會碰頭；費德勒在首輪輪空，次輪將碰上葡萄牙好手索薩(Joao Sousa)。塞爾維亞球王約克維奇在八強賽有可能與迪波卓交手，迪波卓才剛自膝蓋髕骨骨裂傷勢中復出，羅馬網賽是他傷癒復出的第二站。

昨日謝淑薇在女單首輪以3：6、4：6不敵德國喬吉絲，詹家姊妹詹詠然／詹皓晴則在女雙上演逆轉勝，以3：6、6：0、10：5力克克羅埃西亞茱拉克／羅馬尼亞歐拉露，次輪要迎戰俄羅斯帕莉歐申可娃／拉脫維亞塞維絲托娃。