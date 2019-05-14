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羅馬網賽／直落2出局 謝淑薇單打一輪遊

2019-05-14 20:44聯合報 記者曾思儒╱即時報導

謝淑薇。 歐新社
謝淑薇。 歐新社
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生涯第2度直接進入羅馬女網賽單打會內賽，我國「一姊」謝淑薇卻是「一輪遊」，今天碰列16種子的德國對手喬吉絲，以3：6、4：6落馬。

謝淑薇本周世界排名25，若是羅馬有好成績，有機會改寫2013年寫下的生涯最佳世界23名紀錄；她上一度直接進入羅馬會內正是2013年，但6年前也是首戰出局，2009、2012、2016和去年都是從會外賽出發，最佳成績是去年，從會外打進會內第二輪。

今天碰世界排名十八的喬吉絲，謝淑薇一下場的前3個發球局都順利保住，但3：2後卻被喬吉絲連保帶破直接拿下4局，反以6：4先下一城；第二盤換謝淑薇保握住機會，她第3局首度破發成功，但第6局遭回破，關鍵第10局又再度遭破發，4：6讓出勝利。

羅馬前的馬德里女網賽，謝淑薇單打也是首戰就出局，想再拿單打勝利就要等待20日開戰的法網。

單打雖沒開張，謝淑薇昨天先迎接的雙打賽事至少開出紅盤，她和馬德里女網賽一起捧冠的捷克搭檔史翠可娃是大會第5種子，昨天只花59分鐘就以6：4、6：1輕取美日聯軍卡胡琪／二宮真琴。

列女雙第7種子的詹家姊妹詹詠然詹皓晴，首輪對手則是克羅埃西亞茱拉克／羅馬尼亞歐拉露。

謝淑薇詹皓晴詹詠然

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