羅馬網賽／直落2出局 謝淑薇單打一輪遊

謝淑薇。 歐新社 分享 facebook 生涯第2度直接進入羅馬女網賽單打會內賽,我國「一姊」謝淑薇卻是「一輪遊」,今天碰列16種子的德國對手喬吉絲,以3:6、4:6落馬。

謝淑薇本周世界排名25,若是羅馬有好成績,有機會改寫2013年寫下的生涯最佳世界23名紀錄;她上一度直接進入羅馬會內正是2013年,但6年前也是首戰出局,2009、2012、2016和去年都是從會外賽出發,最佳成績是去年,從會外打進會內第二輪。

今天碰世界排名十八的喬吉絲,謝淑薇一下場的前3個發球局都順利保住,但3:2後卻被喬吉絲連保帶破直接拿下4局,反以6:4先下一城;第二盤換謝淑薇保握住機會,她第3局首度破發成功,但第6局遭回破,關鍵第10局又再度遭破發,4:6讓出勝利。

羅馬前的馬德里女網賽,謝淑薇單打也是首戰就出局,想再拿單打勝利就要等待20日開戰的法網。

單打雖沒開張,謝淑薇昨天先迎接的雙打賽事至少開出紅盤,她和馬德里女網賽一起捧冠的捷克搭檔史翠可娃是大會第5種子,昨天只花59分鐘就以6:4、6:1輕取美日聯軍卡胡琪/二宮真琴。

列女雙第7種子的詹家姊妹詹詠然/詹皓晴,首輪對手則是克羅埃西亞茱拉克/羅馬尼亞歐拉露。

Julia battles past Su-Wei Hsieh 6-3 6-4 and books her place in the second round in Rome! It is her first top 30 win of the year, her first clay court win as well! @juliagoerges #TeamJule 😍🙌💪 pic.twitter.com/Apwaj7Q5Ew