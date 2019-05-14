羽球／世界球后加持 快閃店落腳台北101

2019-05-14 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



VICTOR總經理陳庶榮（左一）今天為快閃概念店剪綵。記者曾思儒／攝影 分享 facebook 以「世界球后」戴資穎為設計靈感的VICTOR最新系列Crown Collection，全球第一間快閃概念店今天在台北著名地標101正式開幕，還沒正式開放有已吸引十多名球迷排隊，準備蒐集小戴周邊商品。

小戴所屬贊助商VICTOR去年首度推出以小戴為靈感的系列服飾，今年第二版擴大推出多樣休閒品項，小戴母親節前社群平台上「曬奶奶」照片中，奶奶就是穿著最新版酒紅色外套；這次快閃概念店除集結相關商品，更有限量300個的戴資穎造型扭蛋，以及免費發放的小戴海報等，等球迷現場一探究竟。

VICTOR旗下球星也將現身台北101快閃概念店，「主角」小戴26日上午11點半將舉行拍照會，前50名球迷憑快閃店消費不限日期和金額的發票，就可和小戴合影，當天早上9點開始開放排隊領取號碼牌；同天「羽球王子」王子維下午3點將舉行簽名會，限額100名。

由於26日是蘇迪曼盃決賽日，若中華隊還有賽程，兩場活動都可能延期舉行。

位於台北101購物中心4樓的快閃概念店，現場就有一塊羽球地墊，提供球友組隊，感受在101揮拍的難得經驗；本周六（18日）合庫羽將李哲輝／林家佑和許雅晴／胡綾芳下午2點到3點也會在現場接受球友挑戰。